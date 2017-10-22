Міжнародний день тещі 2017: привітання і все про свято!

Сьогодні, 22 жовтня 2017, відзначається незвичайне, але досить важливе свято – Міжнародний день тещі. Коли з’явилася урочиста дата? Як привітати «другу маму»? Читайте в нашому матеріалі!

Кожну четверту неділю жовтня відзначається свято, про яке варто знати кожному зятю – Міжнародний день тещі. Статусу офіційного урочистість не має, але з кожним роком набуває все більшої популярності в кожному куточку світу.

Читайте також: Стосунки між зятем і тещею: корисні поради

Заведено вважати, що тещин день зародився в 1934 році в США завдяки редактору однієї з газет штату Техас. У жартівливій формі письменник порівняв тещу з іншими членами сім’ї. День матері та День батька існує, так чому б не створити День тещі? Гумор редактора припав до душі жителям США, більш того, з того моменту і почалася історія свята «другої мами». Сьогодні Міжнародний день тещі відзначають не тільки в Америці, але і далеко за її межами. Свято також здобло популярність і на просторах України.

Як привітати тещу? Читайте привітання в Міжнародний день тещі 2017 просто зараз!

Хай усмішка в очах ваших іскриться

Пісень веселих грає водограй,

Нехай весна в квіту присниться

І щастя переллється через край.

Нехай життя буде, як казка

Хай піснею шумлять гаї,

І серце хай зігріє ласка,

І мрії збудуться усі.

***

Хай дні Ваші, тещенько, будуть ясними,

Здобутки й доходи, як дощик, рясними,

Хай щастя із Вами іде повсякчас!

З днем тещі вітаю я вас!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як мою рідна теща-мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.

***

Моя теща золота

Ніколи не підведе:

Вона вчасно нагодує

І сто грам завжди наллє.

Моя теща сто рішень

Прийме просто на ходу.

Що б в житті не трапилося –

З нею я не пропаду!

***

Найкращій тещі шлю великий привіт,

З вашим днем! Щастя вам та довгих життя літ!

***

Скажу сьогодні чесно я і прямо,

Що теща для мене – друга мама.

У свято хочу побажати.

Щоб ані трохи не тужили.

А кожен день у щасті жили!