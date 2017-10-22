Міжнародний день тещі 2017: привітання і все про свято!

Сьогодні, 22 жовтня 2017, відзначається незвичайне, але досить важливе свято – Міжнародний день тещі. Коли з’явилася урочиста дата? Як привітати «другу маму»? Читайте в нашому матеріалі!
Кожну четверту неділю жовтня відзначається свято, про яке варто знати кожному зятю – Міжнародний день тещі. Статусу офіційного урочистість не має, але з кожним роком набуває все більшої популярності в кожному куточку світу.
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Заведено вважати, що тещин день зародився в 1934 році в США завдяки редактору однієї з газет штату Техас. У жартівливій формі письменник порівняв тещу з іншими членами сім’ї. День матері та День батька існує, так чому б не створити День тещі? Гумор редактора припав до душі жителям США, більш того, з того моменту і почалася історія свята «другої мами». Сьогодні Міжнародний день тещі відзначають не тільки в Америці, але і далеко за її межами. Свято також здобло популярність і на просторах України.
Як привітати тещу? Читайте привітання в Міжнародний день тещі 2017 просто зараз!
Хай усмішка в очах ваших іскриться
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна в квіту присниться
І щастя переллється через край.
Нехай життя буде, як казка
Хай піснею шумлять гаї,
І серце хай зігріє ласка,
І мрії збудуться усі.
***
Хай дні Ваші, тещенько, будуть ясними,
Здобутки й доходи, як дощик, рясними,
Хай щастя із Вами іде повсякчас!
З днем тещі вітаю я вас!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як мою рідна теща-мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.
***
Моя теща золота
Ніколи не підведе:
Вона вчасно нагодує
І сто грам завжди наллє.
Моя теща сто рішень
Прийме просто на ходу.
Що б в житті не трапилося –
З нею я не пропаду!
***
Найкращій тещі шлю великий привіт,
З вашим днем! Щастя вам та довгих життя літ!
***
Скажу сьогодні чесно я і прямо,
Що теща для мене – друга мама.
У свято хочу побажати.
Щоб ані трохи не тужили.
А кожен день у щасті жили!