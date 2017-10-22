Хеллоуїн – одне з найбільш очікуваних свят у США. Відзначають його 31 жовтня, у переддень Дня всіх святих. Головним символом свята вважають «Світильник Джека». Це гарбуз, на якому вирізають усміхнене обличчя привида, а всередині запалюють свічку. Такими ліхтарями прикрашають будинки або будівлі під час Хеллоуїна. Нещодавно stb.ua розповідав, як вирізати гарбуз Джека на Хеллоуїн, а сьогодні ми підібрали топ-20 найбільш незвичайних варіантів.



Веселий гарбуз з великими зубами.

Пекельний гарбуз, яка пожирає інший маленький гарбузик.

Маленького диявола можна легко зробити разом з дитиною.

Гарбуз з безглуздою усмішкою підніме настрій будь-якому гостю.

Справжній витвір мистецтва – гарбуз у вигляді марсіанина.

Який же Хеллоуїн без скелета.

Хто сказав, що на Хеллоуїн не можна веселитися? Ще один варіант святкового гарбуза – щасливий привид.

Ефектний оригінальний гарбуз із очима-зірочками.

Чи не кожен сміливець зважиться вирізати такий злісний гарбуз. Виглядає дуже страхітливо.



Такі гарбузики під силу лише справжнім майстрам. Наприклад, Скотт Каллі з Вашингтона вирізає голову із 270-кілограмого гарбуза. У наших краях таку навряд чи можна. Але не поділитися з вами цим вражаючим шедевром ми просто не могли.

Тріо яскравих гразбузиків у вигляді ліхтариків.



Сучасний Хеллоуїн вражає різноманітністю форм і зображень на гарбузах.

Сімейство палаючих привидів прикрашає практично всі двори в США.

Гарбуз-циклоп навіть без свічки всередині виглядає досить моторошно.

Як і цей білий гарбуз з павуком замість ока. Ух!

Впізнали у цьому гарбузові відомого персонажа – Чеширського кота?

Моторошний привид, вирізаний з гарбуза, відлякає будь-якого своїми палаючими очима.

І наостанок – милі варіанти Світильника Джека для маленьких гарбузиків!

Будь-яке свято – ще один привід отримати незабутні емоції та провести веселий час з сім’єю. А таке заняття, як вирізування гарбуза для Хелоуїна, обов’язково сподобається і дорослим і дітям.