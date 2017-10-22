«Хата на тата»-6: хто стане героєм випуску 8?

Завтра, 23 жовтня, ви побачите, як буде змінюватися герой випуску 8 «Хата на тата»-6 Юрій Салій-Зозуля. Тато ніколи не метушиться і не поспішає, адже він шукає сенс життя. Поки батько займається духовними практиками, всі побутові проблеми вирішує його дружина – Олена. Але за тиждень в «Хата на тата»-6 він забуде про дзене, гармонію та колишній спокій.



«Машина, квартира, зарплата – тлінні речі. Треба думати про високе», – каже Юра.

Думати про високе дуже комфортно, адже Юра кинув роботу ще 8 років тому, а зараз живе за рахунок дружини і її батька. Тесть героя подарував їм розкішну квартиру у Києві, тому фінанси Юру особливо не хвилюють.

Дві доньки Юри 4-річна Маша і 7-річна Тоня дуже обдаровані дівчинки. Але займатися з ними батько не звик. Довгі роки Юра і Олена живуть у нерозумінні.

Але коли улюблену дружину забере Дмитро Коляденко, тато злякається не на жарт.

Які випробування чекають на героя – дивіться вже завтра о 20:00 у випуску 8 «Хата на тата» -6!