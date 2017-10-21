«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у 8 випуску

8 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. У цьому випуску глядачів шокує історія трьох дітей, які більше всього на світі бояться рідну матір. Детальніше – в матеріалі!

12-річна дівчинка та двоє молодших братів настільки налякані, що навіть сплять одягненими. Діти бояться, що їм доведеться посеред ночі тікати від рідної матері. Їхні сусіди стверджують, що в будинку мало не кожного дня чутно крики, а якось матір навіть погрожувала дочці ножем. Однак жінка все заперечує. За її словами – цю історію вигадала бабуся дітей, яка не тільки відняла їх у рідної матері, але і вигнала її жити в сарай.

Чому між рідними йде кровна війна? Чи правду каже жінка? Які ще факти з життя родини дізнаються в студії?

Дивіться вже завтра у 21:15 в 8 випуску «Один за всіх»-10

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ