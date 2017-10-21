«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники в четвертому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 4 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Наймістичніший проект країни продовжує дивувати глядачів таємницями героїв, а також методами роботи учасників. Завтра екстрасенси не тільки зможуть дізнатися цікаві факти з життя 10 людей, а й розслідують справу ув’язненого, який, можливо, опинився за гратами лише за збігом обставин. Детальніше – в матеріалі.

Учасники 17 сезону «Битви екстрасенсів» продовжують дивувати. У першому випробуванні їм доведеться визначити пару, яка зустрілася на проекті вперше. Однак для п’яти пар, які вирішили стати героями випробування, цей день стане доленосним. Адже перед ними відкриються шокуючі факти з життя їх половинок.

Після першого випробування екстрасенси відправляться в місто Копичинці Тернопільської області, де розслідують справу хлопця, який вже три роки сидить у в’язниці за скоєння жорстокого вбивства. Cам хлопець пам’ятає лише те, що прокинувся біля скривавленого трупа, а за гратами опинився за відсутності будь-яких доказів.

Чим закінчиться розслідування? Чому демонолог накинеться на жителів міста? Які шокуючі факти з життя п’яти пар зможуть дізнатися екстрасенси?

Дивіться вже завтра о 19:00 в 4 випуску «Битви екстрасенсів»-17!

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