Всеукраїнський день боротьби із захворюванням раку молочної залози проходить щорічно 20 жовтня. Він був створений для того, аби привернути увагу громадськості до проблеми зростання показників захворюваності на рак молочної залози в Україні.

Засновано всеукраїнський день боротьби з захворюванням раку молочної залози в 2005 році указом Президента Леоніда Кучми аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми та активізувати діяльність щодо запобігання виникненню і поширенню захворювання.

Існує кілька основних факторів, які підвищують ризик захворювання на рак молочної залози:

вік старше 40 років, чим старша жінка – тим вищий ризик захворювання

спадкова схильність, якщо у когось із ваших родичів було це захворювання

менопауза після 55 років

ранній початок менструації (до 12 років)

перші пологи у віці старше 30 років або їх відсутність, аборти, відсутність грудного вигодовування

порушення гормонального балансу або ожиріння

куріння, прийом алкоголю, надлишок тваринного жиру в їжі, стрес

В Україні, як і в усьому світі, захворюваність на рак молочної залози зростає. Однак, в нашій країні існує і проблема високої смертності від хвороби. Причина – жінки йдуть до лікаря на пізніх стадіях, коли проблема вже явна. Як наслідок половина пацієнток помирає вже протягом першого року після виявлення раку молочної залози.

Для того, аби вчасно помітити та запобігти розвитку раку молочної залози необхідно регулярно проводити прості методи діагностики самостійно. А також не забувати проходити клінічне обстеження молочних залоз і робити мамографію.

Пам’ятайте, що саме завдяки ранньому виявленню хвороби, а також поліпшенню діагностики і методів лікування, смертельних випадків у всьому світі стає з кожним роком все менше.

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