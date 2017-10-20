Сьогодні, 20 жовтня 2017 – Міжнародний день повара. Ці люди роблять наше життя смачнішим і ситнішим, тому пропустити це свято ми не можемо. Бажаєте дізнатися більше про це смачне торжество? Тоді читайте наш матеріал!

День повара почали відзначати порівняно недавно – у 2004 році. Саме тоді Всесвітня асоціація кулінарних союзів прийняла рішення щорічно відзначати День повара 20 жовтня. У більш ніж 70 країнах світу святкування стало по-справжньому масштабним.

Торжество однаково радує кулінарних професіоналів та гурманів: перші готують, а другі оцінюють приготовані страви. У цей день прийнято організовувати майстер-класи, виставки, дегустації. Новачки отримують можливість навчитися безцінним навичкам у відомих кулінарів, а всі охочі – покуштувати приготовані шедеври.

Повар – це досить складна, але дуже цікава та творча професія. Кулінарні майстри повинні бути сконцентрованими та водночас розслабленими, адже їм потрібно легко та швидко готувати страви будь-якої складності. Неуважність та напруга протипоказані в цій справі.

Усі знають, що обов’язковий елемент кухарського одягу – ковпак. Але коли та де з’явилася ця цікава задумка? У ХVII столітті англійський король виявив у тарілці з супом муху! Розгнівавшись, монарх вирішив контролювати всіх кухарів за допомогою спеціальної людини, яка повинна була стежити за порядком на кухні. Та людина й придумав правило носіння ковпаків.

Факти вперто підтверджують, що найуспішніші кулінари – це чоловіки, а не жінки. Можливо, причина цього приховується в тому, що смакова чутливість у чоловіків вища, ніж у представниць прекрасної статі.

Найкращі традиції Дня повара – це виконання рекордів для книги Гіннеса. Найбільша піца, хот-дог, морозиво …Кухарі вельми винахідливі на цей рахунок, а перспектива закарбувати своє ім’я в історії кулінарії підбурює ще більше!

Бажаємо всім смачно та приємно відзначити Міжнародний день повара!