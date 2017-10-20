Історія першого конкурсу «Євробачення» (ВІДЕО)

Перший конкурс «Євробачення» відбувся 61 рік тому в швейцарському місті Лугано. Тоді, у 1956 році лише сім країн взяли участь – Бельгія, Голландія, Італія, Люксембург, Франція, ФРН, Швейцарія. Перемогу здобула представниця країни-господині конкурсу швейцарка Ліз Ассіа з піснею французькою мовою «Refrain».

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Конкурс, який тривав 1 годину і 40 хвилин вів Лоенгрін Филипелло. Відзначимо, що перше «Євробачення» було не теле-, а радіопередачею. У студії було лише кілька камер, адже не у всіх європейців на той час був вдома телевізор.

Цікаво, що конкурс «Євробачення» з’явився в результаті перетворення італійського фестивалю Сан-Ремо. Марсель Бесон, який дуже любив цей проект, бачив у конкурсі можливість об’єднання націй у нелегкий повоєнний час. І донині в Італії існує фестиваль Сан-Ремо, переможець якого і відправляється представляти Італію на самому «Євробаченні».

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Хоча конкурс записали для телевізійного мовлення в деяких європейських країнах, на сьогодні не залишилося ні однієї копії, крім повторного виступу Ліз Асії в кінці. Це унікальне відео ви можете подивитися прямо зараз:

