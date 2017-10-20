Ура! Вже завтра, 21 жовтня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ ви побачите завершальний кастинг найвокальнішого шоу країни «Х-фактор»-8. Що чекає на глядачів у випуску 8 – читайте у нашому матеріалі.

Кастинг 8 «Х-фактор» -8 буде дуже хвилюючим, адже у учасників залишиться всього один шанс проявити себе та завоювати прихильність суддів. Заради «так» вони будуть готові на все. Хтось подарує членам журі неземний номер, а хтось зробить несподіваний сюрприз. Наприклад, поява бек-вокалістки Потапа та Насті – Жені – обеззброїти суддю. Також несподіваним буде і виступ легенди 90-х Юрка Юрченка з гуртом «Юркеш». Але хто ж удостоїться Золотий кнопки восьмого сезону улюбленого шоу?

Дізнайтеся вже завтра! Не пропустіть останній кастинг «Х-фактор»-8 у суботу, 21 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!