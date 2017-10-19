«Сюрприз, сюрприз!»: чим здивує восьмий випуск проекту

Вже завтра «Сюрприз, сюрприз!» випуск 8 продовжить втілювати в життя найзаповітніші мрії людей, які на це заслуговують. Сміливі герої, дивовижні історії, приголомшливі емоції і яскраві сюрпризи. Чого ще чекати від восьмого випуску найдобрішого шоу країни? Дізнайтеся в матеріалі!

У п’ятницю, 20.10.2017, «Сюрприз, сюрприз!» познайомить українців з новими героями. Який сюрприз очікує хлопця, який врятував сестру і бабусю від грабіжників ціною власного здоров’я? Чому героєм проекту стане собака, і який подарунок їй піднесуть? Якими сюрпризами потішить Василь Вірастюк? З ким зустрінеться Володимир Зеленський? Кого нагородить зворушливим подарунком Костянтин Томільченко? Які емоції пануватимуть у студії, коли вона возз’єднає найближчих людей після розлуки в 30 років?

«Сюрприз, сюрприз!» випуск 8 буде незабутнім, а також ще раз підтвердить, що добро завжди повертається. Дивіться у п’ятницю, 20.10.2017, о 20:00 на СТБ!