Найкраще, чим можна порадувати себе в холодну пору року – це чашка гарячої кави та, звичайно ж, покупка нового пальто. Не знаєте яке модне пальто обрати на осінь 2017? Дивіться варіанти найтрендовіших новинок цього сезону! Ми підкажемо як цієї осені бути найстильнішою. Пальто осінь 2017 дивіться та обирайте в нашому матеріалі.

Пальто-максі

Один з ключових трендів сезону осінь-зима 2017-2018 – пальто-максі. Воно ідеально впишеться у будь-який гардероб – будь ви шанувальницею офісно-ділового стилю або ж прихильницею глем-року. У цьому сезоні краще обрати однотонне пальто нейтральних відтінків – синього, чорного, цегляного або бежевого.

Пальто-oversize

Уже кілька сезонів тренд на одяг oversize не втрачає своїх позицій. Пальто вільного крою присутнє практично в кожній колекції осінь-зима 2017-2018. Така модель відмінно підійде як струнким так і повним дівчатам. Краще за все звернути увагу на пальто oversize без елементів декору.

Спортивне пальто

У цьому сезоні, як і в минулому, в моді залишається одяг унісекс. Зверніть увагу на спортивні тренчі і пальто-дощовики. Такий варіант ідеальний для осені – виглядати ви будете стильно і дощ вам не страшний.

Червоне пальто

Один з головних трендів цієї осені – червоний колір. Однотонне яскраве пальто у цьому сезоні краще поєднувати з масивними ботильйонами, брючними костюмами або ж широкими джинсами. Фасон обирай на свій смак і точно не прогадаєш.

Пальто з поясом

Такий фасон пальто якнайкраще підійде високим, струнким дівчатам. Пояс ще краще підкреслить вашу талію.

Біле пальто

Стильна новинка цього року – біле пальто без гудзиків. Воно відмінно доповнить офісний або класичний образ. Так, це не самий практичний варіант, але виглядати ви будете надзвичайно.

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