«Зважені та щасливі»-7 випуск 8 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня чоловіки зможуть здійснити найзаповітніші мрії своїх половинок. Але для цього їм доведеться боротися в найскладнішому конкурсі, який тільки можна уявити. Завтра чоловічій половині учасників доведеться не тільки поборотися заради своїх коханих, а й довести всій країні, що вони герої. Детальніше – в матеріалі!

Учасники 7 сезону «Зважені та щасливі» продовжують боротися за щастя родини. Цього тижня, в таємній кімнаті учасниці поділяться з Анітою та всією країною своїми мріями. І деякі з них, дійсно здивують хоробрістю. Але найбільше дівчат порадує той факт, що заради їх здійснення, від них нічого не потрібно. Адже все зроблять їх чоловіки.

Крім того, хлопці також відвідають таємну кімнату, щоб вибрати мрію, за яку вони будуть боротися. Але не все так просто! Ведуча покаже не тільки бажання їх дівчат, а й чужі, щоб ускладнити вибір. І коли чоловіки визначать правильні, на їхню думку, бажання – вони відправляться на найскладніший конкурс усього сезону!

З яким випробуванням зіткнуться учасники? Які бажання загадали дівчата? Хто зможе здійснити мрію своєї половинки?

Дивіться вже завтра о 20:00 в 8 випуску «Зважені та щасливі» -7

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