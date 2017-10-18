До гурту O.Torvald можна ставитися по-різному. Хтось давно повісив на них ярлик команди для «малоліток», хтось ріс на треках і досі «береже» в плейлисті улюблені «Качай» і «Київ-London». Але бути байдужим до музикантів, які більше 10 років тримають свою аудиторію – неможливо. Минулої весни O.Torvald перемогли на Національному відборі «Євробачення-2017». Рок-гурт помітно відрізнялася від решти контингенту конкурсу – не було червоної сукні та несамовитої пісні про нещасне кохання. На жаль, європейський глядач не оцінив українських рокерів і відправив команду в самий низ таблиці результатів. Музичні критики і журналісти були впевнені, що O.Torvald заляжуть на дно і будуть страждати – але ні. Після Євро хлопці зайнялися створенням нової збірки «Бісайди», яка, на нашу скромну думку, крутіша за їх попередні релізи. Про що тепер співають O.Torvald – читайте, а краще слухайте в матеріалі. «Це не зовсім альбом, але вже і не EP. Так склалося, що після підготовки до «Євробачення» ми не займалися музикою, а хотілося б. З травня ми почали повертатися до своїх витоків і побудували для себе зручну студію. На цей раз ми вирішили все робити самостійно. Багато грати, багато займатися музикою – отримувати задоволення так само, як 10-15 років тому», – коментує нову роботу фронтмен гурту Женя Галич.

У збірці «Бісайди» лише 8 композицій – є треки українською і російською мовами. Родзинкою релізу став кавер на пісню Скрябіна «L.V.», який Галич виконує в манері Кузьми.

«Це пісня гурту «Скрябін» з альбому «Казки», 97 року. Я мріяв її зіграти з 1994 року, коли вперше почув на концерті Андрія. І ми зробили це, реалізували мою мрію», – каже Женя Галич.

Ще одна робота, яка точно надовго затримається в музичних чартах – спільна пісня з групою «Бумбокс» – «Вечір в Ріо». «Ця історія сталася в 2014 році, під час написання альбому «Ти Є». У нас була класна музика з правильними гітарними рифами, але не було тексту. До нас на репетицію прийшов Андрій Хливнюк і сказав: «Дайте я спробую прочитати» – і почав зачитувати текст «Ріо». Спочатку він здався нам смішним, але коли ми почали співати, то вийшло непогано. Вирішили її не включати в той альбом, де вже була спільна пісня з «Бумбокс», витримували паузу. Через три роки Андрій включив її в свій альбом «Голий Король», а ми – в «Бісайди», – Женя Галич.

Зараз реліз «Бісайди» на першому місці альбомного чарту Google Play, а пісня «В Подушках» займає друге місце в топі треків. Таким чином O.Torvald взяли реванш за «Євробачення-2017» і довели своїм шанувальникам і хейтерам, що хороша музика важливіша за блиск і фанфари.

«Я розумію, що участь в «Євробаченні» – це важливий привід, але я попросив би ставитися до нас, як до групи, яка має свою 10-річну історію, зі своїми злетами і падіннями, концертами і аудиторією. І ні в якому разі не відкидати нас на 10 років назад, як ніби «Євробачення» – це єдиний важливий привід в нашій історії», – говорив Галич під час першої прес-конференції, присвяченої «Євробаченню-2017», і був страшенно правий.

Каріна Кіщак