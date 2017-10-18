День стає коротшим, одяг теплішим, а музика в навушниках сумнішою. Прийшов жовтень і приніс із собою осінню меланхолію, часом апатію і бажання закутатися в плед. Погодьтеся, краще це робити не поодинці, а з коханою людиною. Як побудувати нові відносини в жовтні або поліпшити вже існуючі – нам розповіли зірки. Читайте любовний гороскоп на жовтень 2017 по знакам Зодіаку в нашому матеріалі.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Овен:

У цьому місяці у відносинах може відчутися прохолода. Непорозуміння і взаємні претензії змусять понервувати Овнів. Можливо, в якийсь момент ви навіть захочете розірвати відносини, але не поспішайте рубати з плеча. Тимчасові труднощі бувають у всіх пар, а крайні заходи варто приймати тільки у виняткових випадках.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Тілець:

У жовтні Тільцям варто бути гранично відвертими зі своєю другою половиною. А якщо відносини тільки зав’язуються, то тим більше намагайтеся говорити про все, що вас цікавить і турбує. Таким чином ви уникнете головної проблеми всіх «пар-початківців» – недомовленостей, які пізніше виливаються в конфлікт.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Близнюки:

Одиноким Близнюкам варто знизити планку вимог, інакше ви ніколи не зустрінете другу половину. Дозвольте людині бути такою як є, і побачите, що деякі її «недоліки» вам згодом навіть здадуться милими. Проводьте більше часу разом. Так, на вулиці холодно, але ж ніхто не відміняв романтичні побачення в кіно, театрі та затишних кав’ярнях.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Рак:

Самотні Раки, зверніть увагу на нові знайомства. Схоже, зараз пік вашої чарівності, тому всі потенційні партнери будуть навперебій кликати вас на побачення. Якщо ж у вас вже є відносини і вони вам дорогі, постарайтеся менше фліртувати з іншими. Ревнощі можуть стати причиною затяжного конфлікту, а воно вам треба?

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Лев:

Ох, здається, у когось намічається службовий роман! Але будьте обережні, швидше за все він вам принесе суцільні розчарування, та й колеги із задоволенням будуть пліткувати за вашою спиною. Перед тим, як погоджуватися на такий сумнівний зв’язок, задумайтеся, чи вартий він вашого авторитету.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Діви:

Необгрунтований прилив ніжності до коханої людини ви відчуєте в цьому місяці. Постарайтеся не злякати партнера нав’язливими дзвінками і повідомленнями. Все-таки, кожній людині необхідно мати власний простір. Якщо ж він буде відповідати вам взаємністю – вітаємо, ви знайшли свою другу половину.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Терези:

У жовтні вас чекає непростий період в особистому житті. Можливі емоційні конфлікти, скандали і навіть тимчасовий розрив. Постарайтеся пережити цей час якомога спокійніше, не провокуйте розбірки, а якщо проблеми все-таки настали, не переходьте на особистості під час розмови. Одиноким Терезам теж в цьому місяці нічого не світить. А може це й на краще. Зірки обіцяють, що буде і на вашій вулиці свято.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Скорпіон:

Одиноким Скорпіонам в цьому місяці буде ненудно. Нові знайомства, флірт і навіть швидкоплинні стосунки заповнять весь ваш вільний час. Правда, нічого серйозного з цього не вийде. Якщо ж у вас вже є пара, постарайтеся відмовитися від паралельних любовних зв’язків. Вони можуть привести до розставання з коханою людиною.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Стрілець:

Стрільців в цьому місяці чекають як радісні моменти, так і розчарування. Знайомство з новими людьми можуть привести до нетривалих, але дуже «солодких» відносин. Якщо ж ви в пошуку постійного партнера, постарайтеся більше часу проводити поза домом – ходіть у кіно, на концерти і вечірки. Зірки обіцяють, що одна із зустрічей може виявитися доленосною.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Козеріг:

Козероги, всі знають, що ви дуже принципові люди, але в спілкуванні з другою половинкою постарайтеся бути більш м’якими. Навіть якщо на роботі черговий аврал, а у світі відбувається хаос – просто подивіться в очі своєму партнеру, обійміть його і відразу відчуєте, як ваш маленький світ стає непроникним для зовнішніх негараздів.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Водолій:

Якщо ви вже перебуваєте в парі, постарайтеся зосередитися на існуючих відносинах, а не піддаватися спокусам. Не дозволяйте собі бути грубим з другою половиною, тримайте емоції в кулаку. Навіть якщо на роботі проблеми, а гарячу воду знову відключили – ваш партнер в цьому не винен, а значить, не повинен бути грушею для биття.

Любовний гороскоп на жовтень 2017 Риби:

Одиноким рибам варто приготуватися до яскравого і незабутнього роману. Можливо, він навіть переросте в міцні і довговічні відносини, тому з самого початку спілкування намагайтеся розставляти всі крапки над «І». Згодом ви зрозумієте, що чесність і довіра у відносинах – це найголовніші принципи.