Автобус поїхав перед носом, на роботі несправедливо відчитав начальник, чай розлився на ноутбук, а ввечері ще й посварилися з другом. «Не мій день» – подумаєте ви і правильно зробите! Навіть найзапекліші скептики ловлять себе на думці, що часом успіх справ залежить не тільки від нас самих. Якщо ви хочете продуктивно спланувати графік важливих справ, здійснити вигідні покупки або поліпшити самопочуття – дотримуйтесь місячного календаря на жовтень 2017! Він вам підкаже сприятливі дні для будь-яких починань, а також зорієнтує, коли краще відмовитися від будь-яких ініціатив.

Найсприятливіший період – це дні зростаючого Місяця. Всі розпочаті справи будуть успішними, але їх варто закінчити до Нового місяця. Щоб легко завершити щось, наприклад, погасити кредит – плануйте подібні маніпуляції на спадаючий місяць.

Сприятливі дні в жовтні 2017 року – 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 30, 31 жовтня.

Несприятливі дні в жовтні 2017 року – 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 29 жовтня.

Пам’ятайте – найсильніша взаємодія Сонця і Місяця відбувається в період повного Місяця, Молодика і останньої чверті Місяця. У цей час не варто починати нові проекти, укладати договори або їхати в подорож.

Молодик в жовтні 2017 – 19 жовтень 2017 року о 22:10.

Повний місяць у жовтні 2017 – 5 жовтня 2017 року о 21:38.

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