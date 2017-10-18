Гелловін 2017: як і де відсвяткувати

Крім того, що свято Гелловін традиційно відзначається в англомовних країнах, воно набирає обертів популярності і в Україні. З кожним роком, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ви можете побачити все більше зловісних гарбузів, страхітливого декору, таємничих незнайомців в страшних костюмах та інших традиційних для цього свята атрибутів. Ми вже розповідали про те як підібрати образ до цього свята, а тепер розповімо як і де провести ніч на Гелловін 2017 так, щоб вона принесла масу задоволень та запам’яталася надовго.

Зловісне свято в різних країнах світу відзначається з властивим національності колоритом. Наприклад в Ірландії, на батьківщині Гелловіна, практично на кожному вікні можна побачити відомий гарбуз, а діти одягаються в страхітливі костюми та вирушають за солодощами до сусідів. Крім того, напередодні свята, ірландці люблять пекти спеціальний пиріг, який передбачає майбутнє.

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А ось в США та Канаді, де Гелловін вважається найпопулярнішим, вулиці та будинки просто потопають в цукерках та традиційному для цього дня декорі. Щорічно влаштовується багато заходів, вечірок та парадів. До речі, вирізати незмінний атрибут, Світильник Джека, з гарбуза, почали саме в США. До цього зловісними обличчами декорувалися ріпи та картопля.

В Україні традиція святкування Гелловіна з’явилася не так давно. Однак з кожним роком його популярність набирає обертів. Куди відправитися напередодні Гелловіна цього року? Ми підібрали найкращі варіанти як провести цей день так, щоб максимально проникнутися атмосферою свята.

Куди піти на Гелловін в 2017?

Першим в нашому списку, звичайно ж стоїть найбільш таємниче шоу України – «Дім таємнічіх пригод». Це страшно-смішне шоу викличе захоплення як дорослих, так і дітей. Неймовірні трюки, вражаючі спецефекти та унікальні постановки подарують вам масу вражень. Рекомендуємо до сімейного перегляду.

Трохи раніше самого свята, 29 жовтня, пройде захід під назвою «Диско-Вамп». У парку Феофанія на Гелловін буде весело як дорослим так і дітям. Обіцяють безліч конкурсів. А керувати цим всім буде сам граф Дракула. Також на заході буде ціла долина опудал з Silent Hill. А в самому кінці всіх чекає тематична вечірка. Вхід: 20 грн, школярі та студенти – 5, діти до 7 років і пенсіонери – безкоштовно

31 жовтня в Києві на Воздвиженці відбудеться Halloween Run, на якому не потрібно буде бігати на швидкість з конкурентами. Ви повинні будете тікати від нечисті. Крім того, тут також пройде конкурс Гелловінських костюмів.

29 – 30 жовтня на арт-заводі «Платформа» проходитиме тематичне сімейне свято Bad Mama Halloween. Готуйте костюми, набирайтеся сміливості – обіцяють, що буде страшно весело та нестерпно круто. Гостей чекають розваги для дітей, майстер-класи, конкурси, масові танці, тату для всієї родини, кімната ворожок, страшилки, фокусники та багато іншого. Вхід для дорослих – 100 грн, для дітей до 12 років – безкоштовно.

Музейний Гелловін, який пройде в музеї Ханенків обіцяє щось зовсім незвичайне. Організатори вже підготували програму. Екскурсії для дорослих та дітей, а також тематичний концерт від QuadArt. Вхід вільний, а вартість екскурсій – на офіційній сторінці заходу в Facebook.

Ну а якщо ви не маєте можливості або бажання відвідати перераховані вище заходи, то відчути всю атмосферу свята допоможуть фільми:

Жах перед Різдвом

Американський повнометражний ляльковий анімаційний фільм-мюзикл режисера Генрі Селика, а також продюсера та співценаріста Тіма Бертона. За сюжетом, головний герой, житель міста Гелловіна, знаходить портал в місто Різдва і, щоб позбутися від одноманітності, вирішує відзначати нове свято.

Сяйво

Фільм культового американського режисера Стенлі Кубрика. Дія картини розгортається в готелі під назвою «Оверлук», куди приїжджає влаштовуватися доглядачем письменник – Джек Торренс. Адміністратор готелю розповідає герою про те, що раніше там сталося жахливе вбивство, яке скоїв один з попередніх доглядачів. Джек не надає розповіді серйозного значення. А даремно…

Відьма з Блер: Курсова з того світу.

Культовий фільм жахів 1999 року, знятий представниками незалежного американського кіно. Історія про трьох студентів кіновідділення коледжу, які заблукали та безслідно зникли в лісах штату Меріленд, під час зйомок курсового проекту про місцеву легенду – відьму з Блер.

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