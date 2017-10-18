Ведучому найромантичнішого реаліті країни «Холостяк»-8 Григорію Решетніку вчора виповнилося 34 роки. У свій день народження іменинник не тільки отримував подарунки, а й сам зробив дивовижний сюрприз своїй родині – поїздку до моря. Детальніше – читайте у нашому матеріалі.

17 жовтня телеведучому Григорію Решетніку виповнилося 34 роки. Іменинник рано вранці зібрав сім’ю, і Решетніки у повному складі вирушили святкувати до Одеси. Аби за традицією відзначити день народження з рідними, Григорію довелося відпрошуватися у керівництва проекту «Холостяк».

«Справа у тому, що у нас зараз якраз зйомки у розпалі і я часто у відрядженнях. Довелося слізно просити знімальну групу відпустити мене на кілька днів, щоб відзначити день народження у родинному колі. Тим більше, що це перший раз, коли нам треба було святкувати його вчотирьох, адже у цьому році у нас народився ще один син. Спасибі керівництву проекту – вони відпустили мене з відрядження раніше. І мій перший 34-літній ранок почався вдома, і з подарунків від дружини та синів. Дімуля подарував мені свою посмішку, а Ванюша – листівку, яку він у садку зробив спеціально для мене. Потім ми почали роздумувати над тим, як відзначити», – розповів Григорій.

Телеведучий також поділився, що йому хотілося втекти до моря, тому родина вирушила до Одеси.

«Причому речі зібрали буквально за дві години, – згадує ведучий. – Просто захотілося втекти до моря. А Одеса – вона ж така: атмосферна, романтична, святкова. Замовили столик в прекрасному ресторані і провели відмінний вечір. поэтому семья отправилась в Одессу.поэтому семья отправилась в Одессу. Ми з Дімочкою вирушили гуляти по набережній, а Христинка з Ванюшою – на шоу у дельфінарій. Потім поїхали знайомити синів з містом. Я вважаю, дуже добрий початок мого нового року життя».

Нагадаємо, що вже навесні стартує восьмий сезон найромантичнішого шоу країни «Холостяк» з новим героєм – Рожденом Анусі.