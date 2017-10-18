12 років на «Вікна-новини»: ексклюзивне інтерв’ю з Тетяною Висоцькою

Ось вже 12 років як ми щовечора включаємо “Вікна-новини” на телеканалі СТБ, аби дізнатися про найсвіжіші новини від ведучої Тетяни Висоцької. В ексклюзивному інтерв’ю stb.ua Тетяна розповіла хто її кумир у професії, про свій перший ефір та про те, як впоратися з хвилюванням, коли на тебе дивляться мільйони телеглядачів.

Тетьяна, чи мріяли ви в дитинстві стати телеведучою?

Завжди з цікавістю дивилася новини в дитинстві. Стежила за мімікою, жестами ведучих і дивувалася їх стриманості.

А хто був вашим кумиром в цій професії, на кого ви рівнялись?

В юності, коли тільки починалися комерційні новини, вся країна закохалася в Олену Фроляк та Аллу Мазур, я не виняток. І зараз ставлюся до них з пієтетом.

Чи пам’ятаєте ви свій перший день роботи на “Вікнах”? Яким він був?

Звичайно, пам’ятаю – нервовим і хвилюючим. Нічого не забути, все написати, не пропустити. Починати що завгодно завжди важко. 12 років тому я починала у “Вікнах” о 18.00, тоді цей випуск вели стоячи біля пюпітра. Тому моє завдання було вийти, вчепитися в нього і пережити (посміхається).

Чи присутнє зараз хвилювання коли ви виходите в прямий ефір? Як ви з ним справляєтеся?

Звичайно. Набагато менше, але є. Особливо якщо щось йде не так, якщо емоційно складна підводка до журналістського матеріалу. Особливо нічого не поробиш. Дихаю глибше, зусиллям повертаю себе в суть новини. Як я кажу в таких випадках цитатою з мультика Мадагаскар: – “Посміхаємося і махаємо”.

Чи бувало таке, що вам не подобалося як вас нафарбували або не подобався костюм, для випуску і вас це збивало?

Якщо мені категорично не подобається чи не підходить річ, я її не одягну. Бувають не надто комфортні піджаки, які обмежують рухи або дихання. Їх я просто рідко вдягаю. З “нафарбували” теж все просто – в процесі, якщо є у мене зауваження чи пропозиції – я їх вношу.

Ви найдосвідченіша на “Вікнах”, чи допомагаєте ви молодим колегам?

Намагаюся. Я не відчуваю суперництва, швидше це відчуття старшої сестри. Якщо я можу щось підказати або підтримати – охоче це роблю.

Ви вели пост програму на “Зважені та щасливі”. Чому вести новини вам подобається більше ніж розважальну програму?

Новини – королі ефіру, як не крути. Розважальний жанр дуже цікавий, це завжди виклик, тим більше для вишколених новинарів. Тож я рада такому досвіду.

Які ваші найяскравіші спогади пов’язані з роботою на “Вікнах”?

Згадувати буду на пенсії, я ж і зараз живу насиченим життям в центрі подій, і це, повірте, дуже яскраво (посміхається).

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