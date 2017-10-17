Рівно тиждень тому stb.ua вже писав про прем’єру найромантичнішої та найдобрішої пісні Pianoбой – «Полуничне Небо». Сьогодні, 17.10. 2017 Дмитро Шуров і його команда презентували однойменний кліп, у якому Pianoбой показав Україну своєї мрії. Дати релізу пісні та кліпу музиканти обрали неспроста. Як «Полуничне Небо» пов’язаний з нумерологією, чому у ньому є «дзен» і якою рідну країну бачить Pianoбой – читайте у нашому матеріалі.

«Коли я сказав, що слоганом кліпу «Полуничне Небо» можна взяти слова Т.Г.Шевченка «І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь», мене затролила вся команда. А вийшло, я влучив в десятку. Україна – дивовижна, мультикультурна країна, яка знаходится між сходом та заходом. В кліпі на «Полуничне Небо» ми хотіли показати емоційно, культурно та естетично різну, але таку ідеальну та прекрасну в нашії уяві Україну, де є місце всім – художникам й бізнесменам, гарним й не дуже людям будь-якого віку та віросповідання», – розповів про кліп Дмитро Шуров.

За словами судді «Х-фактор»-8, у відео зашифровано багато символів.

«У відео є все, що я люблю: мирне небо, український будинок з індійськими ковдрами, веселі діти-бешкетники, доросли з їхніми проблемами та їхніми моментами щастя, коханці, що сваряться, але миряться, художники та їх картини, музиканти та їхня сцена, найліпша природа моєї країни, смачний літній стіл, вино й навіть барабанщик-буддист! Що мені ще треба від життя? Щоб вся ця дивовижно ідеалістична картинка стала реальністю для всіх моїх співвітчизників, – розповів Дмитро Шуров. – У відео зашифровано багато символів, але клянусь – це сталося не спеціально. Починается воно з ловця снів – індейського амулета, що захащиє свого володаря віт злих духів. Висить цей амулет в старенькому, але відремонтованому хіпанському фольксвагені, яким керують люблячі люди. Для мене цей фольксваген – це Україна, а люблячі люди за його кермом – це ми з вами…Далі тлумачте цей містичний кліп самі»

Як зазначає сам Pianoбой, всі деталі кліпу «Полуничного Неба» дуже важливі. Крім того, пісня та відео пов’язані з нумерологією.

Пісня «Полуничне Небо» була написана в країнах трьох континентів: в повітрі над Північною Америкою (в перельоті Лос-Анжелес – Париж), в Азії (Шрі Ланка) та в Європі (Україна). 3 у східній нумерології означає, що ви знаходитесь на вірному шляху.

Темп пісні – 88. Саме ця цифра, яка складена з двох перевернених символів нескінченності, виявилась ідеальним темпом для запису трека.

Реліз пісні відбувся 10.10.17 о 10.00. А кліп війшов 17.10.17 також о 10.00. Так, моменти оприлюднення пісні та відео включають в себе тільки 3 цифри (дивись пункт перший): 1, 0 и 7. З точки зору нумерології сімка – одне з найщасливіших чисел, символізує інтуіцію, накопичені віками знання, а також є знаком удачі. Десятка символиізує оптимізм, незалежність і впевненість у завтрашньому дні. Нуль означає вічність – в ньому зашифрований початок шляху та його кінець, що робить його символом нескінченності.

Тривалий час пісня мала назву «Дзен». Під цією назвою її узнали слухачі всіх фестивалей літа 2017: так вона писалась у всіх трек-листах. В передчутті виходу кліпа фанати вже задарили Діму книжками «Притчи буддизма», та браслетами с надписом «Дзен». Проте, щоб всіх заплутати, автор вирішив лишити за піснею її першу назву «Полуничне Небо». Це й алюзія на бітловську пісню, й первинне джерело натхнення, й найблизький по змісту символ.

Дія відбувається у сільскому будинку Іллі Чичкана та Маші Шубмної. Це справжній арт-об’єкт, у якому митці зміксовали українську, західно-європейську та східну стилистики.

Дивіться довгоочікуваний кліп Pianoбой «Полуничне Небо» просто зараз!