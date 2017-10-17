Яскраві фіналісти «Х-фактор»-6 гурт Epolets презентувала кліп «Одна», зйомки якого проходили у занедбаному токарному цеху. Фронтмен Паша Варениця зізнався, що пісня заснована на реальній історії кохання з його життя. Детальніше – читайте у нашому матеріалі.

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«Нам давно хотілося написати баладу. І тому, коли народилася пісня «Одна», ми вирішили, що на неї обов’язково потрібно зняти відео. Ця пісня – про пережите мною розставання з дівчиною. Сама по собі композиція стала для мене дуже великим одкровенням, тому мені не хотілося, щоб кліп був тісно пов’язаний з її історією і, тим більше, дослівно описував те, про що вона», – ділиться фронтмен Epolets Паша Варениця.

Кліп і пісня сильно відрізняються від звичного репертуару гурту. А головну роль грають не самі музиканти, а збірний образ дівчини.

«Це історія про владну дівчину, яка розриває стосунки з молодими людьми – грубо та назавжди. Вбити все, що між ними було, стало сенсом її життя. Більшого у неї немає», – коментує режисер і сценарист кліпу Ігор Троцький.

Гурт Epolets існує з 2012 року. На сьогодні в арсеналі музикантів три записаних альбоми, безліч кліпів і синглів. 17 листопада у столичному клубі Sentrum відбудеться презентація четвертого студійного лонгплея «Діти моря», після чого гурт відправиться у тур по містах України. Крім того, 8 листопада Epolets виступлять запрошеними гостями у британського інді-колективу The Kooks у Києві.

Дивіться кліп гурту Epolets «Одна» просто зараз!

