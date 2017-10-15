«Хата на тата»-6 випуск 7: хто стане новим героєм проекту?

Завтра, 16 жовтня, глядачі телеканалу СТБ познайомляться з новим героєм у випуску 7 «Хата на тата»-6! Тато-качок Валерій Гончарук присвячує своє життя спорту та проводить увесь час у тренажерному залі. Поки чоловік качається – його дружина сама утримує дім і виховує трьох доньок.

Сильний і красивий чоловік – мрія будь-якої жінки. Але дружина Валерія Гончарука не з чуток знає, як непросто жити з таким силачем. Всі побутові справи тато звалив на тендітні плечі дружини.

Три дочки наслідують батька та ростуть справжніми пацанки. За тиждень наодинці з дітьми Валерію доведеться несолодко.

Які випробування чекають на тата-качка – дізнайтеся вже завтра о 20:00 у випуску 7 «Хата на тата»-6!