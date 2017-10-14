Сьогодні, 14 жовтня відзначається День захисника України! Привітати рідних та знайомих захисників держави – означає підняти їхній бойових дух, додати сил та зміцнити віру в перемогу! У цьому матеріалі ви знайдете найкращі привітання з Днем захисника України у віршах та для смс, які потішать чоловічі серця.

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Осінь-смаглявка листя зриває,

Пісню дощу за віконцем співає,

В шати багряні вдягає діброву,

В гості веде Пресвятую Покрову!

Хай на Покрову в пору осінню

Ждуть тебе щастя, удача й везіння,

Завжди фортуна крилом огортає!

З святом тебе, захисник мій, вітаю!

Кожен справжній чоловік

Святкувати день цей звик!

А справжнішого, ніж ти,

Чоловіка не знайти!

Гарний, мужній і стрункий,

В мене ти один такий!

А мораль вірша така –

Любий, з Днем захисника!

Ти чоловік! Для нас опора!

Ти наш сімейний захисник

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

З Днем захисника вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

Тебе сьогодні ми вітаєм,

І щиро від душі бажаєм:

Щасливих днів, багато ласки,

Принцесу лагідну із казки,

І перемогу у житті –

Хай все дістанеться Тобі!

Вітаю тата

Зі святом чоловічим:

В юності, я знаю,

В армії служив.

Значить також воїн,

Хоч і не командир.

Свята гідний,

Зберігав весь мир!

Коханий, милий, дорогий,

Хочу сказати тобі спасибі,

За те, що ти завжди зі мною,

Прибуде нехай з тобою сила!

Адже ти країну свою

Від усіх проблем оберігаєш,

Хай щастя для тебе співає,

І ніколи турбот не пізнаєш!

Хай люблять тебе друзі й бояться вороги,

Хай буде мирне небо і спокій навкруги,

Нехай тебе до щастя зоря твоя веде,

Здоров’я хай нізащо тебе не підведе!

Хай розум буде гострим і сильною рука,

Вітаю тебе, татку, – свого захисника!

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Обов’язково привітайте рідних та знайомих чоловіків із Днем захисника України!