«Битва екстрасенсів»-17 випуск 3 вже завтра з’явиться на телеекранах. Наймістичніший проект країни продовжує відкривати перед глядачами таємниці героїв, а також інтригувати їх методами роботи учасників. Завтра екстрасенси не тільки дізнаються жахливі факти з життя звичайних людей, а й самі зіткнуться із загрозою смерті. Детальніше – в матеріалі!

Учасники 17 сезону «Битви екстрасенсів» продовжують шокувати. У пікантному випробуванні їм доведеться визначити, хто з героїв торгує власним тілом. Але це ще не все! Завтра екстрасенси будуть вимушені об’єднати власні сили!

Що змусить учасників об’єднатися з суперниками? Хто повідомить про те, що покидає проект? Чиє життя висітиме на волосині?

Дивіться вже завтра о 19:00 у випуску 3 «Битва екстрасенсів»-17!

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