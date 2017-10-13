«Вікна-новини» покажуть спецпроект про гепатит

16-18 жовтня в програмі «Вікна-новини» покажуть спецпроект «С» Лагідний вбивця» кореспондента Ірини Заславець.

Ми панічно боїмося раку та СНІДу, але існує вірус, який розростається неймовірними темпами. Його жертвами стали вже 71 мільйон людей на планеті.

Гепатит С – вірус, який потрапляє в організм через кров, вражає печінку і нарешті – вбиває. Найстрашніше, що люди вмирають, навіть не знаючи про свій діагноз.

Південна Америка, Азія, Африка … і Україна. За оцінками ВОЗ більше трьох відсотків українців, як мінімум, є інфікованими.

Уже в понеділок, в «Вікнах» ви побачите експеримент, який приголомшить! Українців протестують прямо на вулиці.

Дивіться з 16 по 18 жовтня в 17.30 і 22.00 в програмі «Вікна-новини». Серія-анонс вийде вже сьогодні.