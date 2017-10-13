«Сюрприз, сюрприз!»: які герої та зірки з’являться у сьомому випуску шоу

«Сюрприз, сюрприз!» випуск 7 вже сьогодні з’явиться на телеекранах. Найдобріший проект країни продовжує шукати героїв по всій Україні, щоб подякувати за відважні вчинки. Частиною шоу сьогодні стануть і королівські сюрпризи, і зіркові гості, і неймовірні емоції від втілення мрії. Детальніше – у матеріалі!

Українські герої продовжують дивувати! Так подякувати їх за сміливість і відвагу сьогодні завітають: Ірина Білик, Дарійо Срна, MONATIK та інші.

Від якого сюрпризу у героя випуску відніме дар мови? Жінка, яка колекціонує чарівні українські сукні, отримає королівський сюрприз, але що це буде? Кого запросить на особисте тренування капітан футбольного клубу «Шахтар» Дарійо Срна? Хто і чому отримає у подарунок справжній… зуб динозавра? Якого сюрпризу удостоїться двірник у фраку, який не представляє життя без моди? Для кого заспіває MONATIK? І чому судді найвокальнiшого шоу країни «Х-фактор»-7 зберуться колишнім складом?

«Сюрприз, сюрприз!» випуск 7 буде дивовижним. Дивіться вже сьогодні, 13.10.2017, о 20:00 на СТБ!