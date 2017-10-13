Ура! Уже завтра в ефірі знову улюблене вокальне шоу«Х-фактор»-8. Цього разу суддівська четвірка шукатиме таланти у Львові. Хто і чим підкорюватиме суддів?

Дмитро Шуров, Андрій Данилко, Настя Каменських і Олег Винник вже сказали «так» найталановитішим учасникам у різних куточках України. Прийшла черга і Львову!

Завтра на сцені Х з’явиться гурт, чий хіт цього літа просто розірвав соціальні мережі! Більш того, не пропустіть феєричне повернення учасниці сьомого сезону. Хто знову спробує своє щастя на проект і невже на кастинг прийде сам Дзідзьо?

Хто удостоїться приєднатися до щасливчиків у тренувальному таборі після кастингу у Львові?

Дивіться вже завтра о 19:00 у випуску 7 Х-фактор-8!