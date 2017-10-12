Як визначити свій кольоротип зовнішності – важливе запитання для кожної представниці прекрасної статі. Для того, щоб виглядати завжди бездоганно, у цьому варто неодмінно розібратися. Весна, літо, осінь або зима? Який макіяж за кольоротипом зовнішності підкреслить всі ваші переваги? Дізнайтеся у матеріалі!

Є 4 типи зовнішності: теплі – весна і літо, холодні – осінь і зима. Вони визначаються за кольором волосся, очей і шкіри. Дізнавшись свій кольоротип, ви зможете завжди підбирати такий макіяж, який буде тільки додавати вам привабливості.

Читайте також: Рецепт японської омолоджувальної маски для обличчя



ВЕСНА

Як визначити? Світле волосся – від золотисто-пшеничного відтінку до світло-каштанового.

М’яка шкіра ніжно-рожевого або персикового кольору, іноді з веснянками.

Світлі очі – від зелено-блакитних до світло-карих.

Якими засобами користуватися? Тональний засіб для весняних дівчат – персиковий колір, слонова кістка.

Макіяж очей – світло-зелений, шоколадний і золотий відтінки, злегка приглушені.

Губи – рожева, коралова, персикова, помаранчева помади.

Приклад для наслідування – Ніколь Кідман.

ЛIТО

Як визначити?

Волосся – темне і світло-русяве.

Шкіра – молочно-біла, іноді з оливковим або блакитним відтінком.

Очі – невиразні, світлі і м’які: сірі, блакитні, сіро-зелені, горіхово-карі.

Читайте також: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі

Які засоби використовувати?

Тон – холодні кольори.

Макіяж очей – сірий, блакитний, зелений, ліловий, фіалковий кольори приглушених відтінків.

Помада – світло-рожева, пурпурно-фіолетова, напівпрозорий блиск.

Приклад для наслідування – Мілла Йовович

ОСIНЬ

Як визначити?

Волосся – руде, золотисто-каштанове.

Шкіра – прозоро-молочна, золотава, веснянки.

Очі – зелені, блакитні, карі, бурштинові.

Які засоби використовувати?

Тон – насичений і теплий, персиковий або бежевий, рум’яна – червоно-коричневі.

Макіяж очей – охра, а також гірчичний, коричневий, бежевий і золотавий кольори.

Помада – помаранчева, теракотова, червона.

Приклад для наслідування – Джуліанн Мур.

ЗИМА

Як визначити?

Волосся – темне.

Шкіра – смаглява або білий фарфор.

Очі – темно-карі, а також холодні відтінки синього і зеленого.

Читайте також: Як наносити тональний крем: секрети Олени Мельник

Якими засобами користуватися?

Тон – насичені холодні кольори.

Макіяж очей – срібні, сині, фіолетові, кавові і чорні тіні.

Губи – яскраві відтінки помади: від кольору фуксії до темно-вишневого.

Приклад для наслідування – Моніка Беллуччі.

