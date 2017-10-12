Як визначити свій кольоротип зовнішності – важливе запитання для кожної представниці прекрасної статі. Для того, щоб виглядати завжди бездоганно, у цьому варто неодмінно розібратися. Весна, літо, осінь або зима? Який макіяж за кольоротипом зовнішності підкреслить всі ваші переваги? Дізнайтеся у матеріалі!
Є 4 типи зовнішності: теплі – весна і літо, холодні – осінь і зима. Вони визначаються за кольором волосся, очей і шкіри. Дізнавшись свій кольоротип, ви зможете завжди підбирати такий макіяж, який буде тільки додавати вам привабливості.
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ВЕСНА
Як визначити?
Світле волосся – від золотисто-пшеничного відтінку до світло-каштанового.
М’яка шкіра ніжно-рожевого або персикового кольору, іноді з веснянками.
Світлі очі – від зелено-блакитних до світло-карих.
Якими засобами користуватися?
Тональний засіб для весняних дівчат – персиковий колір, слонова кістка.
Макіяж очей – світло-зелений, шоколадний і золотий відтінки, злегка приглушені.
Губи – рожева, коралова, персикова, помаранчева помади.
ЛIТО
Як визначити?
Волосся – темне і світло-русяве.
Шкіра – молочно-біла, іноді з оливковим або блакитним відтінком.
Очі – невиразні, світлі і м’які: сірі, блакитні, сіро-зелені, горіхово-карі.
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Які засоби використовувати?
Тон – холодні кольори.
Макіяж очей – сірий, блакитний, зелений, ліловий, фіалковий кольори приглушених відтінків.
Помада – світло-рожева, пурпурно-фіолетова, напівпрозорий блиск.
Приклад для наслідування – Мілла Йовович
ОСIНЬ
Як визначити?
Волосся – руде, золотисто-каштанове.
Шкіра – прозоро-молочна, золотава, веснянки.
Очі – зелені, блакитні, карі, бурштинові.
Які засоби використовувати?
Тон – насичений і теплий, персиковий або бежевий, рум’яна – червоно-коричневі.
Макіяж очей – охра, а також гірчичний, коричневий, бежевий і золотавий кольори.
Помада – помаранчева, теракотова, червона.
Приклад для наслідування – Джуліанн Мур.
ЗИМА
Як визначити?
Волосся – темне.
Шкіра – смаглява або білий фарфор.
Очі – темно-карі, а також холодні відтінки синього і зеленого.
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Якими засобами користуватися?
Тон – насичені холодні кольори.
Макіяж очей – срібні, сині, фіолетові, кавові і чорні тіні.
Губи – яскраві відтінки помади: від кольору фуксії до темно-вишневого.
Приклад для наслідування – Моніка Беллуччі.