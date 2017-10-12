Джамала стала послом доброї волі ООН

Переможниця Євробачення-2016 та член журі нацвідбору Євробачення-2017 Джамала стала послом доброї волі з протидії торгівлі людьми. Вже скоро передбачається рекламна компанія спрямована на боротьбу з проблемою рабства.

Джамала підтримала багаторічну роботу Міжнародної організації з міграції (МОМ) та взяла участь в інформаційній боротьбі з сучасними формами рабства – повідомляють на сайті ООН.

Джамала вже підтримала агентство, знявшись у відеоролику присвяченому цій проблемі. Побачити його можна буде вже з 18 жовтня – в Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Крім ротації відео на телебаченні, також передбачається загальнонаціональна інформаційна кампанія зовнішньої реклами «Небезпека видно не відразу».

«В Україні дуже багато людей живуть на межі бідності і готові працювати будь-де та за будь-яких умов. Саме вони, як правило, стають жертвами торгівців людьми та потрапляють у рабство. На жаль, кількість постраждалих з кожним роком тільки зростає. Ця кампанія, звісно, не вирішить проблему, але може привернути увагу і ЗМІ, і посадовців, і суспільства. Головна мета – попередити українців, що треба бути дуже обережними, коли вони розглядають пропозиції роботи за кордоном», – каже Джамала.

Згідно з оцінками Міжнародної організації праці, число жертв примусової праці сьогодні становить майже 21 мільйон чоловік і з кожним роком ця цифра лише зростає.

В матеріалі викорастані фотографії з офіційної сторінки Джамали у Facebook.

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