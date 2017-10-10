Сьогодні, 10 жовтня, Дмитро Шуров презентував найдобрішу та романтичнішу пісню Pianoбой – «Полуничне Небо». Шанувальники судді «Х-фактор»-8 давно чекали на цю подію, адже сам артист тішив їх знімками та відео з бекстейджа запису композиції. Як у одній пісні ужилися рок, цимбали, ситар і навіть естрадно-симфонічний оркестр, а також кому присвячена пісня «Полуничне Небо» – читайте у нашому матеріалі.

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«Полуничне Небо» – це пісня про жінку, яка є ключем до кращого мене. Всередині кожного з нас живе безмежна любов, але щоб вивільнити її, потрібен ключ – інша людина, з якою можливо створити новий спільний всесвіт, набагато потужніший, ніж все, на що ми здатні окремо», – зізнався Дмитро Шуров.

Пісня народилася на сходинках потягу, який мчав через гори Шрі-Ланки в вечірньому сонці під час однієї з подорожей разом із сім’єю. На думку Дмитра Шурова, композиція відмінно б звучала і під одну гітару. Однак в процесі створення він прийняв рішення, що ця робота повинна звучати усіма музичними фарбами

я і #жінкаякатримаєдзен на островах part 1 #навершині #love&peace #pianoбой #дзен A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Oct 5, 2017 at 10:06am PDT

«Створюючи «Полуничне небо», я мислив як художник – уявляв собі полотно, на якому буду малювати свою Любов, і ні в чому себе не обмежував. Тому в ній дивним чином змогли ужитися разом і українські цимбали, і індійський сітар, і рок-група Pianoбой, і естрадно-симфонічний оркестр, і м’який вокал і сміливе піаніно. Я вважаю «Полуничне Небо» найдобрішою та найромантичною з усіх моїх пісень. Однозначно, це новий рівень для Pianoбой», – відмітив Шуров.

Музику та слова «Полуничне Небо» написав сам Pianoбой. Команда артиста обіцяє, що скоро вийде однойменний кліп! Напевно ви так само як і ми чекаєте на нього з нетерпінням!

А поки давайте послухаємо новий трек Pianoбой – «Полуничне Небо»!



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