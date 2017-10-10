Якщо ви не шанувальник пляжного відпочинку і «приберегли» свою відпустку на осінь, то варто провести її в Карпатах, адже ціни в осінній сезон нижче зимових та літніх. Ми склали добірку для відпочинку в Карпатах восени 2017, за допомогою якої ви легко визначитеся куди відправитися.

Після галасливого мегаполісу особливо приємно провести день в тихому і «пахучому» хвойному лісі. Також можна поєднати приємне з корисним і зібрати до вечері гриби або порибалити в гірських річках. Варто відзначити, що після літа риба тут вражає размерамі.

Найдется заняття і для любителів активного відпочинку, наприклад – прогулянки на конях. Кінні виїзди добре діють на людину, заспокоюючи і освіжаючи розум. Насолодитися природою Карпат також можна під час велопрогулянок, а для любителів екстриму є можливість поїздити по важкопрохідних дорогами на квадроциклах.

Куди поїхати?

Верховина

Високі гори і колоритні гуцули – це Верховина. Селище лежить на висоті 620 метрів над рівнем моря, в межах гірського масиву Чорногора, який об’єднує Говерлу, Петрос і Піп Іван. Піднятися на Говерлу зобов’язаний кожен турист – невимовне задоволення, коли ти ковтаєш прохолодне повітря на самій вершині, оповитою густим туманом.

Щоб максимально зануритися в гуцульську культуру, радимо відвідати Музей гуцульського побуту та народних інструментів або відправитися на Скелі Довбуша. Саме в Верховині знаходиться будинок-музей Параджанова, в якому жив режисер під час зйомок екранізації книги Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків».

Ворохта

Це мальовниче селище знаходиться в верхів’ях річки Прут, на північних схилах Карпат. У Ворохті не тільки красива природа, а й цікаві архітектурні об’єкти, наприклад церква Різдва Богородиці 17-го століття і арочні залізничні мости (віадуки), зведені тут у 19-му столітті.

Косів

Якщо ви хоча б раз бували в Західній Україні, то чули про відому косівську кераміку. Автентичними плитками, тарілками і глечиками прикрашені музеї, магазини і навіть ресторани Гуцульщіни. Особливою популярністю курорту користується Косівський базар, знаменитий далеко за межами Гуцульщини. Тут можна знайти багатий вибір керамічного посуду, килимів, вишиванок за розумну ціну.

А взагалі, для душевного відпочинку підійде будь-яке селище, містечко або село в Карпатах, тому яке місце ви б не вибрали, скрізь чекає гарна природа, гостинні люди і неймовірно смачна їжа!

Фото: blog.karpaty.ua, navkoloua.com