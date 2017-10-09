Ведучий проекту «Один за всіх» Дмитро Карпачов опублікував в своєму Instagram пост, присвячений сімейним відносинам. Відомий психолог розповів про основні проблеми, що руйнують шлюб.

Один з головних пунктів – замовчування проблем. Молоді пари часто тримають свої невдоволення в собі, чим викликають нерозуміння і втрату довіри у відносинах.

«Фахівці провели експеримент серед молодих пар, який довів, що навіть обговорення фільмів про взаємини знижує ризик розлучення вдвічі. Що вже говорити про бесіди по душах про ваші сімейні труднощі», – пише психолог. Небажання слухати. Число розлучень серед пар, в яких тільки один з партнерів конструктивно налаштований і готовий слухати під час сварки, збільшується.

Занадто активне «життя» в соціальних мережах також може негативно вплинути на сімейні відносини і навіть призвести до розлучення.

У багатьох пар рано чи пізно виникають фінансові суперечки. Дмитро відзначає, що суперечки через гроші збільшують можливість майбутнього розлучення через незадоволення відносинами. Навіть якщо рівень доходу обох партнерів високий.

Останній пункт – відсутність освіти. Дослідники встановили, що люди з вищою освітою рідше розлучаються, незалежно від статі або країни, в якій вони живуть.

«Не допускайте таких помилок, і шанс, що ваше сімейне життя буде щасливим і довгим, зросте в рази», – підсумував Дмитро Карпачов.

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