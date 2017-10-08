8 жовтня в Україні відзначають професійне свято юриста! Це важлива дата не лише для служителів Феміди, а й для усіх інших громадян, адже без праці правознаців держава не змогла б нормально функціонувати. Більше деталей щодо історії свята, а також оригінальні привітання в прозі ви знайдете в нашому матеріалі!

Святкова дата в календарі українських правознавців вперше з’явилася 16 вересня 1997 року згідно з Указом Президента України № 1022/97. 8 жовтня – знаменний день для всіх співробітників юридичної галузі, незалежно від обраної ними сфери. Різноманіття зайнятості цієї сфери складно переоцінити, адже діяльність фахівця з правознавства може бути абсолютно різною: судді, нотаріуси, прокурори, адвокати, співробітники правоохоронних структур, нотаріуси, студенти, які обрали саме цю професію, викладачі, експерти, та багато інших!

Варто зазначити, що професія юриста в Україні, як і в будь-якій іншій країні, надзвичайно важлива, адже саме законознавці допомагають нам розібратися в усіх тонкощах законодавчої системи, вдосконалюють її, розвивають та підвищують правову усвідомленість жителів, надають гарантії захисту населення відповідно до основного закону нашої країни – Конституції України!

У день юриста 2017 ми поспішаємо привітати кожного жерця Феміди та, звісно ж, юриста проектів СТБ, експерта «Один за всіх», «Все буде добре», «Врятуй нашу сім’ю» та багатьох інших програм Михайла Присяжнюка! Бажаємо успіхів на професійному шляху, задоволення й натхнення від улюбленої роботи!

Привітання з Днем юриста в прозі Серйозний погляд і кожне слово – вагоме … На лобі залягла складка від довгих дум … Вітаємо зі святом, жрецю Феміди! Нехай правда й закон завжди будуть на боці твоїх починань, і нехай кожен день приносить у твоє довге життя нову частинку щастя та яскраву незабутню грань! Від щирого серця вітаю з Днем юриста України. Побажати хочу непереможного здоров’я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості й найміцніших сил. Бажаю не знати помилок та невдач, утоми і безвиході. Нехай усі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій та любов.

Із нагоди професійного свята юристів України. Важко буває залишатися вірним своєму обов’язку, але ваша робота й ваше покликання – у відшукуванні справедливості. Нехай це приносить вам радість і задоволення. Вітаємо!

Шановні юристи України! Вітаю вас зі святом вашої професії! Бажаю, щоб Конституція була путівником на роботі, а Біблія та закони світобудови – вказували правильний шлях у житті. Бережіть здоров’я та життєву силу, нехай мир і спокій дарують найрідніші люди. Всіх земних благ!

Історично професія фахівця з правових питань є почесною. І в той же час вона пов’язана з великою відповідальністю. День юриста – серйозне професійне свято, що об’єднує юристів різних сфер діяльності, які відстоюють права та інтереси громадян. Але навіть у найбільш відповідальній діяльності є перерви і навіть у вас, правознавці, є офіційний святковий день – День юриста! Зі святом вас, службовці Закону!

Ти вибрав престижну й відповідальну професію юриста. Бути юристом нелегко, але скільки поваги й честі принесе тобі ця робота. Я хочу побажати тобі удачі та успіхів у всіх твоїх справах, не зупиняйся ніколи та сміливо йди вперед. Із днем ​​юриста!

У День юриста від душі вітаю та побажаю серйозності й важливості у справах, щирості та чесності у стосунках, любові й доброти в серці, щастя й радості в душі, успіхів і постійних перемог у діяльності, креативу та своєї перчинки в ідеях, благополуччя й удачі на життєвому шляху.

Нехай кожний захисник справедливості сьогодні отримає саме ті привітання з Днем юриста, які надихнуть його на подальші звершення в професійній сфері!