Найдобріший проект країни «Сюрприз, сюрприз!» продовжує втілювати в життя найзаповітніші мрії людей, які на це заслуговують. Українські герої рятують життя, надихають відважними вчинками і роблять світ кращим, не чекаючи подяки. Вже сьогодні на телеекрани вийде «Сюрприз, сюрприз!» випуск 6. Гостями студії стануть українськi селебріті, в тому числі і кумир мільйонів – Олег Винник. Детальніше – в матеріалі!

Випуск 6 «Сюрприз, сюрприз!» буде особливим. Вже сьогодні, о 20:00 на СТБ, ви дізнаєтеся історії дивовижних людей, вчинки яких гідні визнання всієї країни. Більш того, зірки зійдуть з телеекранів, щоб особисто подякувати українським героям. Так частиною «Сюрприз, сюрприз!» стануть: Олег Винник, Злата Огнєвіч, Олег Скрипка, Дмитро Карпачов, Влад Яма, Аніта Луценко, Микола Тищенко та інші!

Для кого телеведучий Дмитро Карпачов перетвориться на справжнього лицаря, який вчинок зворушить Олега Винника, хто із зірок виявиться замкненим в шафі і якою постановкою здивує Дмитро Шуров? Дивіться «Сюрприз, сюрприз!» вже сьогодні, о 20:00, на СТБ!