Як зірки телеканалу СТБ проводять свою осінь

Осінь – час прогулянок, роздумів, теплих шарфів і теплих розмов за чашкою ароматного чаю. Найзатятіші романтики люблять цю пору року за прекрасну колірну гамму – жовто-червоне листя так і провокує зробити гарний знімок і написати зворушливий пост у соцмережі. А ще, восени чудово подорожувати, адже вже зовсім не спекотно і можна весь день гуляти і пізнавати нове місто. Якщо ж відправитися у відпустку поки не виходить, можна провести вечір в компанії друзів на прем’єрі нового спектаклю. Зірки телеканалу СТБ не стали винятком. Наші ведучі, експерти та учасники проектів із задоволенням діляться з прихильниками милими осінніми знімками і атмосферними розповідями.

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Дивіться як Михайло Присяжнюк, Ектор Хіменес-Браво, Юлія Борнік, Надія Матвєєва та інші зірки каналу СТБ проводять свою осінь.

Как человек горячей крови хочу сказать, что прохладная погода моя любимая 😍❄️ по-этому выйти и пройтись по холоду- мое любимое занятие! 🍁 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Oct 5, 2017 at 1:22am PDT

Легендарный Стинг @theofficialsting для первого ужина в Украине выбрал @bao.restaurant… 😎😎🎶🎸🎉🎙️😉 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Oct 5, 2017 at 12:06pm PDT

Бажання триматися за тепленьке, пити гаряченьке 😉😉 Осінь❤💚💜💛💙 #всебудедобре #люблюсвоюработу #хорошегодня #behappy A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on Oct 4, 2017 at 10:00am PDT

Обожаю дождь ☔️ #вгармониисосенью A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on Oct 5, 2017 at 12:10am PDT

Відбиваюся від одного папараці📸))) Більше не було😊 #дімтаємничихпригод #show #вднг A post shared by Віта Євтушина (@vita_evtushyna) on Oct 4, 2017 at 12:07pm PDT

полетів шукати спокій і натхнення напередодоні туру. дика природа, безлюддя і трансцендентальна медитація повернуть мене додому свіжим та випромінюючим добро і дзен. Love, Peace, На Вершині #pianoбой #pianoboy #навершині A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Oct 3, 2017 at 12:01am PDT

Мариупольский Барыга продаст “Будку” 58 года за 17 “рублей” ПозвОните-перезвоню! Хорошего дня, Друзяшки! #comandante A post shared by Андрей Бедняков (@biedniakov) on Oct 4, 2017 at 1:40am PDT

Радость можно найти всегда🌈 A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Oct 3, 2017 at 2:52am PDT

Фб нагадав про осінь в сімейному місці сили і відпочинку. “Українське село” в Бузовій під Києвом. Шкода, що про нього стало відомо багатьом, тепер там не проштовхнешся і в будні #осіннє #сезони #ялюблюукраїнськесело A post shared by Tetyana Vysotska (@tetvys) on Oct 1, 2017 at 1:23am PDT

🌲 A post shared by Людмила Шупенюк (@liudmilashupeniuk) on Sep 28, 2017 at 2:28am PDT



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