Як зірки телеканалу СТБ проводять свою осінь

Осінь – час прогулянок, роздумів, теплих шарфів і теплих розмов за чашкою ароматного чаю. Найзатятіші романтики люблять цю пору року за прекрасну колірну гамму – жовто-червоне листя так і провокує зробити гарний знімок і написати зворушливий пост у соцмережі. А ще, восени чудово подорожувати, адже вже зовсім не спекотно і можна весь день гуляти і пізнавати нове місто. Якщо ж відправитися у відпустку поки не виходить, можна провести вечір в компанії друзів на прем’єрі нового спектаклю. Зірки телеканалу СТБ не стали винятком. Наші ведучі, експерти та учасники проектів із задоволенням діляться з прихильниками милими осінніми знімками і атмосферними розповідями.
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Дивіться як Михайло Присяжнюк, Ектор Хіменес-Браво, Юлія Борнік, Надія Матвєєва та інші зірки каналу СТБ проводять свою осінь.
Легендарный Стинг @theofficialsting для первого ужина в Украине выбрал @bao.restaurant… 😎😎🎶🎸🎉🎙️😉 A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on
Бажання триматися за тепленьке, пити гаряченьке 😉😉 Осінь❤💚💜💛💙 #всебудедобре #люблюсвоюработу #хорошегодня #behappy A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on
Не грустите! Осень это не только дожди и слякоть! Осень это золото листвы и тёплые семейные прогулки в красивых тихих парках, в которых пахнет свежестью и надеждами *** Ощущаю твой запах осенний, О, мой город, до боли родной! И полны золотых украшений Устеленные парки листвой… Шевелятся раздетые ветки, Словно девичьи руки дрожат. Молодые березки-кокетки, В одиночестве чинном стоят. А унылая, хмурая ива, Наклонившись до самой земли, Так застенчиво в воду стыдливо Опустила косички свои. И порывистый северный ветер, Тот, что ночью гулял под окном, И кто спать помешал на рассвете, Позабылся задумчивым днем. Я о детстве грущу, вспоминая, И от этого хочется жить… О, мой город! Страна дорогая, Как могу я тебя не любить!? Михаил Присяжнюк (с) @valeriyaprisiazhniuk 😍 #народныйадвокат #моясемьямоявселенная #любовь
Обожаю дождь ☔️ #вгармониисосенью A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on
Радость можно найти всегда🌈 A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on
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