Погляд на власну долю на місяць вперед вбереже від несподіванок та підкаже на що звернути увагу. У жовтні 2017 на нас буде діяти потужна енергетика Повного Місяця, яка підштовхне до необдуманих дій. З 10 жовтня Юпітер увійде в знак Скорпіона, що сприятливо відобразиться на нашому самопочутті. Кінець жовтня обіцяє бути насиченим і легким для більшості знаків Зодіаку. Це більш сприятливий період, аби налагоджувати стосунки, проводити переговори та планувати майбутнє. Не хвилюйтеся якщо під час Молодого Місяця відчуєте деяку втрату сил – вже з 20 жовтня на вас чекає новий приплив енергії. А що чекає кожного із знаків Зодіаку – читайте в Гороскопі на жовтень 2017.

Читайте також: Любовний гороскоп на жовтень 2017

Гороскоп на жовтень 2017 Овен:

Жовтень 2017 обіцяє бути насиченим на події, які змінять вас. Ви відчуєте сильний приплив енергії, використовуйте її для досягнення своїх цілей на роботі або в сім’ї. Але тільки не приймайте все близько до серця, інакше ризикуєте розтратити всі сили на переживання. Проводьте час активно, що не засиджуйтеся вдома, особливо у другій половині жовтня. Будьте обережні – можливо хтось заздрить вашому гарному настрою і самопочуттю.

Гороскоп на жовтень 2017 Телець:

Першу половину жовтня Тельцям краще присвятити родині або реалізації творчих проектів. Всі справи, в які стосуються розрахунків та цифр відкладіть на середину і кінець місяця. В середині жовтня ви побачите нові можливості – використайте їх. У вас з’являться нові важливі знайомства, будьте відкритими і доброзичливими, але не дозволяйте сідати собі на шию, інакше ризикуєте витратити всю енергію, танцюючи під чиюсь дудку. Добре обміркуйте чи варто заводити нові стосунки. Можливо, швидкоплинний роман – не те, що вам зараз потрібно.

Гороскоп на жовтень 2017 Близнюки:

У першу декаду місяця зірки радять вам побільше мріяти і уявляти бажану мету. Можливо вже зовсім скоро ви зможете виконати свою мрію. Допомогти в цьому вам зможе хтось із близьких, тому уважно прислухайтеся до того, що вам кажуть друзі. Можете не боятися, що вас обдурять або використають – вплив Нептуна і Урану в середині місяця зроблять вас зосередженим і пильним. Кінець місяця Близнюкам варто провести активно і побільше бувати на свіжому повітрі. Заняття бігом або будь-яким іншим спортом на вулиці – то, що вам потрібно.

Гороскоп на жовтень 2017 Рак:

У жовтні зірки до вас прихильні – весь місяць ви будете відчувати піднесений настрій і прилив енергії. Ви упевнені в своїх силах і оточуючі це помічають – саме час налагодити відносини і почати шлях до досягнення своїх цілей. У другу декаду вересня варто звернути увагу на своє здоров’я – частіше проводите час на свіжому повітрі і більше рухайтеся. Сприятливий час, щоб зайнятися саморозвитком – вдоскональте знання іноземної мови або ж візьміться за новий, цікавий вам напрямок. Ближче до кінця місяця проведіть час зі своєю другою половинкою, поїдьте кудись на вихідні або ж просто влаштуйте на романтичну вечерю.

Гороскоп на жовтень 2017 Лев:

На вас чекає непростий місяць – з одного боку перед вами відкриється багато можливостей, а з іншого – навколо будуть люди, які спробують тягти вас на дно. У першій декаді ваше життя може круто змінити напрямок. Нові знайомства, нова робота, нові відносини – щоб нового не відбулося, це змінить вас. З середини жовтня Львів очікують часті перепади настрою. Ось ви активні і готові працювати в поті чола заради досягнення цілей, а вже через день вам хочеться закритися вдома і ні з ким не розмовляти. Не впадайте у відчай і потерпіть – до кінця місяця ви знову прийдете у форму. У третій декаді вплив Венери і Льва допоможуть вам розставити все по своїх місцях. В кінці жовтня частіше проводите час з друзями, веселіться і приймайте у себе гостей.

Гороскоп на жовтень 2017 Діва:

Жовтень 2017 для Дів запам’ятається великою кількістю нових знайомих. Серед них може виявитися людина, яка зіграє чималу роль у вашій долі. У Дів також будуть часті перепади настрою, тому не варто приймати рішення зопалу – незабаром ви можете пошкодувати про це. Друга декада відмінно підійде для нових покупок. Саме час почати ремонт або ж зробити перестановку в своєму житлі. Не вірте чуткам, вас намагаються збити з наміченого шляху. Всю середину жовтня ви перебуваєте під впливом Сатурна, тому більше відпочивайте і не дуже напружуйтесь на роботі. Кінець місяця присвятіть своїй родині.

Гороскоп на жовтень 2017 Терези:

У жовтені ви з головою поринете в свої справи. І вам байдуже, що відбувається навколо вас і що говорять оточуючі. Ви твердо налаштовані йти до своєї мети. Але не забувайте, що рано чи пізно вам знадобиться підтримка тих, кому ви відмовите в увазі у цей період. В середині місяця перед вами відкриються нові перспективи на роботі – можливо просування по кар’єрних сходах або нові ділові партнери. Також будьте готові до тривалого відрядження. Ви не прагнете зараз будувати відносини, але поруч з вами може опинитися людина, до якої ви відчуєте сердешну прихильність. Не ігноруйте це, але й не поринайте в нові почуття з головою.

Гороскоп на жовтень 2017 Скорпіон:

Присвятіть жовтень саморозвитку, саме в цьому місяці вам з легкістю буде даватися засвоєння інформації. Спробуйте освоїти нову спеціальність або вдоскональте знання іноземної мови. Друга декада чудово підійде для того, аби скласти плани на найближче майбутнє і розподілити витрати. Ближче до кінця місяця присвятіть час роботі – ваші старання оцінить начальство і на вас чекає грошова винагорода або ж просування по кар’єрних сходах. Якщо ви давно мріяли про власний бізнес – пора взятися за реалізацію своїх планів.

Гороскоп на жовтень 2017 Стрілець:

Зосередьтеся на своєму особистому житті, присвятіть час своїй другої половинці, інакше у вас з’являться конфлікти і непорозуміння. У першій декаді Стрільцям слід бути обачними – вам випаде шанс, на який ви довго чекали. Розташування планет сприятливо позначиться на представниках творчих професій. Ваші проекти йдуть як по маслу і в потрібному напрямку. Результат не змусить довго чекати. В кінці місяця постарайтеся багато не нервувати і не напружуватися. Проводьте більше часу з друзями, відвідайте театр або концерт улюбленої музичної групи.

Гороскоп на жовтень 2017 Козеріг:

Чітко окресліть свої цілі, правильно розставте пріоритети і киньте всю енергію на виконання поставлених завдань – тільки так ви досягнете того, до чого йшли довгий час. У вас є шанс все змінити, потрібно лише навчитися відстоювати свою думку і перестати плисти за течією. Весь жовтень Козероги будуть переповнені енергією настільки, що після напружених буднів у них залишаться сили займатися спортом або ходити на вечірки з друзями. В особистому житті не варто робити поспішних висновків і діяти зопалу. Почекайте і рішення знайдеться.

Гороскоп на жовтень 2017 Водолій:

Планети вишикувалися таким чином, що Водолії буквально притягують до себе гроші. Ви знайдете нові джерела доходу або ж отримаєте грошову винагороду, а може банк помилиться у вашу користь і ваша карта поповниться на велику суму. У другу декаду варто звернути увагу на своє харчування – не переїдайте, непогано б сісти на дієту. Включіть у свій раціон більше овочів та зелені. Не відмовляйте в допомозі іншим людям, можливо хтось навколо вас потребує її. Можуть бути конфлікти в родині, прислухайтеся до своїх близьких і йдіть на компроміс.

Гороскоп на жовтень 2017 Риби:

Жовтень Риби проведуть у прекрасному настрої. Ви будете радіти кожному, нехай і не суттєвому досягненню. Першу половину місяця присвятіть досягненню своїх цілей на роботі. Цього місяця на вас чекає важлива подія здатна вплинути на вашу кар’єру. Починаючи з середини жовтня проводьте більше часу зі своєю другою половинкою – це допоможе зміцнити ваші стосунки. Поїдьте в спільну подорож і спогади про неї будуть ще довго зігрівати ваше серце. Самотнім Рибам час сходити на романтичне побачення. Якщо хтось вже потрапив у ваше поле зору – швидше кличте цю людину на прогулянку тет-а-тет.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ