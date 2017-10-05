Обережно, шахраї: Маша Єфросініна стала жертвою аферистів в інтернеті

Шахрайство в мережі не здає своїх позицій. Аферисти продовжують використовувати імена селебріті, щоб поширити свої продукти, найчастіше, псевдолікувальні. На гачок інтернет-шахраїв потрапила і ведуча проекту «Сюрприз, сюрприз!» Маша Єфросініна. Так зірці СТБ приписують схуднення на 12 кілограмів завдяки диво-засобу. Детальніше – в матеріалі!

На сайті – фото та інтерв’ю самої Єфросініної. Текст рясніє дивовижною і такою бажаною для жінок ідеєю – як схуднути на цілих 12 кілограмів лише за два тижні. Звичайно, цьому може посприяти диво-засіб, завдяки якому схудла і Маша, – запевняють шахраї.

У матеріалі легко знайти фото «до» і «після» вживання засобу під назвою порошок для схуднення «Turbofit», а також пряме посилання на купівлю самого препарату. Обережно! Порошок для схуднення не тільки не має відношення до телеведучої Маші Єфросініної, а й може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Більш того, ведуча також записала звернення-застереження, відверто висловившись про неприємний випадок.

Доречно, ведучі СТБ стають жертвами шахраїв не вперше. Так аферисти заробляють на іменах знаменитостей, рекламуючи непотрібні «чудо-препарати». Більш того, аферисти в мережі навіть приписали Дмитру Карпачову діабет.