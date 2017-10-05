Що може підняти настрій жінці, як не гарний манікюр? Милий, сміливий, стильний, яскравий та вабливий дизайн наших ногтиків привертає увагу й викликає інтерес у перехожих. А вийшовши з салону, ми відчуваємо себе королевами! Який модний манікюр 2017 варто спробувати на собі – читайте в матеріалі!

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У світі моди дизайну манікюру 2017 рік проходе під гаслом – «Усе дозволено!». Ми обрали 8 цікавих, на наш погляд, ідей для манікюру на 2017 рік.

Манікюр-рамка

Такий дизайн манікюру виглядає дуже стильно. Він підходить впевненим в собі дівчатам та жінкам, які не боятися виділятися. Однак цей дизайн, на жаль, підійде не всім формам нігтів. Найкраще його робити власницям витягнутої, мигдалеподібної пластини. А також тим, у кого довгі нігті. На інших формах він може виглядати неохайно та візуально робити ніготь коротше.

Геометричний манікюр

Це дизайн манікюру, де сповна може розгулятися ваша геометрична фантазія. Смужки, овали, кола, крапки, лунки, квадрати, прямокутники … Все це і головне – РАЗОМ – можна втілити на геометричних малюнках ваших ногтиків. Тільки занадто сильно не захоплюйтеся. Надмірна кількість геометричних фігур на нігтях – ознака несмаку.

Стемпінг

Стемпінг – це знахідка для любительок швидкого дизайну. За його допомогою можна зробити будь-який візерунок, навіть якщо ви не вмієте малювати. З англійської мови стемпінг перекладається як «штампування». За його допомогою зробити гарний візерунок на нігтях зможе навіть дитина (трохи потренувавшись, звичайно).

Дзеркальний

Ще одним трендом манікюру 2017 став дзеркальний дизайн на нігтях. Ще зовсім нещодавно любительки цього дизайну користувалися різними підручними засобами, щоб наблизити дизайн до дзеркального. Зараз же є безліч різних порошків, за допомогою яких можна домогтися ідеального дзеркального покриття.

Омбре або «градієнт», бите скло, місячний та французький манікюри

Ви запитаєте, чому я об’єднала ці види дизайну манікюру? Все дуже просто! Вони не потребують окремого представлення, бо вже довгий час є незмінними лідерами у ТОП-дизайнах манікюру. Вони полюбилися представницям прекрасної статі вже давно. Але, не дивлячись на те, що дизайни це не нові, вони все ж займають своє місце в рейтингу модних манікюрів 2017 року.