Сьогодні, 4 жовтня 2017 свято – Всесвітній День Захисту Тварин. Як з’явився цей день і для чого Всесвітній День тварин святкується щороку – читайте в матеріалі.

Щорічно 4 жовтня весь світ відзначає День тварин (Всесвітній день захисту тварин). Сьогодні це свято відзначає свою 86-ту річницю. Зародилося воно в 1931 році у Флоренції, на міжнародному конгресі прихильників руху захисту прав тварин.

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Вважається, що саме ця дата була обрана не випадково: 4 жовтня відзначається день пам’яті католицького святого Франциска Ассізького, який є покровителем тварин. За багатьма легендами, святий міг спілкуватися з тваринним світом.

Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки щодо диких тварин, а й домашніх вихованців, адже навіть в наші дні випадки жорстокого поводження з улюбленцями досить поширені.

Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і ваша любов. Вони обов’язково відповідатимуть вам тим же!

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