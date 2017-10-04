Магнітні бурі в жовтні 2017 будуть не надто сильними. Однак у поєднанні з неминучим сезонним похолоданням, стрибками атмосферного тиску та осінньою депресією навіть слабкі коливання здатні відчутно погіршити стан метеозалежних людей.

Вплив магнітних бур

Багато людей часто посилаються на магнітні бурі за різних обставин, але далеко не всі знають, у чому саме полягає суть цього природного явища.

Усередині Землі міститься рідке ядро, що генерує струми, які створюють магнітне поле планети. Коли на Сонці відбувається викид і летить убік Землі, саме магнітосфера захищає нашу планету від «агресивного» сонячного вітру. Результатом зіткнення двох космічних енергій і стають магнітні бурі.

Всі органи в людському тілі також наділені певним магнітним полем. Коли магнітна буря не збігається за частотою з певним органом, він дає збій. Окрім того, може змінюватися й наш психоемоційний стан. Подібну дію справляють грози, тому під час зливи з блискавками часто виникає якийсь незрозумілий страх.

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Коли очікувати магнітні бурі в жовтні 2017?

У середині осені передбачаються чотири слабкі магнітні бурі, які відбудуться з 11 по 14 жовтня. По суті, всі вони будуть викликані одним сонячним спалахом, тому це явище можна назвати однією затяжною магнітною бурею.

9 жовтня на Сонці виникне спалах, який досягне нашої планети приблизно через два дні. Негативний вплив буде досить відчутним. 12 жовтня вже всі метеозалежні люди чітко відчують на собі цей вплив. Тривалий характер бурі призведе до наростаючої стомлюваності та схильності до стресів. Навіть цілком здорові люди можуть відчути себе гірше, ніж зазвичай.

Як устояти перед негативним впливом магнітної бурі в жовтні 2017?

Їжте більше овочів і фруктів. Відмовтеся від алкогольних напоїв та куріння. Пийте багато води, трав’яних настоїв, компотів. Утримайтеся від міцного чаю і кави. Гуляйте на свіжому повітрі. Не перевтомлюйте себе фізичною або розумовою працею, більше відпочивайте. Зберігайте терпіння, уникайте сварок. Будь-які негативні емоції лише погіршать ослаблений стан організму.

Варто відзначити, що останній день бурі, тобто 14 жовтня, припадає на суботу, коли країна відзначає одразу два великих свята – Покрову Пресвятої Богородиці та День захисника України. Святковий вихідний день чудово посприяє тому, аби легко перенести останній день бурі.

Нехай навіть під час затяжної магнітної бурі в жовтні 2017 у вас буде прекрасний настрій! Тим більше, що на носі офіційний вихідний – понеділок 16-го числа!