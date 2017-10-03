Ось і настала золота пора осені – жовтень. Скільки вихідних очікує на українців у жовтні 2017? Потрібно встигнути насолодитися шурхотливим жовтим листям у садах та міських парках, що так і надихає на роздуми, нові мрії та плани. У цьому місяці українці потішаться не лише традиційними вихідними, а й додатковим святом! Коли саме буде цей щасливий день, читайте в нашому матеріалі!

14 жовтня відзначається День захисника України. Це державне свято в поточному році припадає на суботу, тому офіційний вихідний перенесено на понеділок – 16 жовтня. Цікаво, що 14 жовтня православні українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Це вагома дата в житті православних вірян, і зовсім не випадково, що ці два свята збігаються. День захисника України було встановлено на Покрову через те, що свято дуже шанували запорозькі козаки. Нових старшин зазвичай вибирали саме в цей день.

Ось таке свято очікується в жовтні, тому починайте заздалегідь планувати святкову програму, аби повною мірою насолодитися вихідним осіннім днем!

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