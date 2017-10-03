З давніх часів люди були схильні до забобонів. Чорна кішка, розбиті дзеркала та розсипана сіль завжди насторожували особливо недовірливих. Але все це меркне з наближенням п’ятниці 13. В цей день слід бути особливо обережним, адже невдачі та неприємності можуть підстерігати на кожному кроці. Ми пропонуємо ознайомитися зі списком прикмет, стосовно того, що не слід робити в цей день.

Ніхто не знає звідки ростуть корені цих забобонів. Однак факт залишається фактом, в п’ятницю 13 слід бути готовим до неприємностей. У медицині існує навіть спеціальний термін, що позначає фобію пов’язану з цим днем ​​- параскаведекатріафобія. За словами Дональда Доссея, який цей термін ввів, якщо вимовити його назву кілька разів без запинки, то страх перед п’ятницею 13 зникне сам по собі. Однак, для багатьох більш надійним, а головне спокійним способом буде перестрахуватися та слідувати списку прикмет, на тему того, що не можна робити цього дня

Прикмети та забобони

Як відомо, боязнь п’ятниці 13 має давні корені. Згідно з деякими повір’ями, в цей день на шабаш зліталися відьми, упирі та інша нечисть, а на чолі цього заходу був сам диявол. З тих часів цей день обріс забобонами та прикметами. Ось деякі з них:

Вважається, що в п’ятницю 13 не можна вирушати в подорож, оскільки дорога буде багата на неприємні сюрпризи

Подейкують, що рослини, які були висаджені в п’ятницю 13, не будуть рости та плодоносити.

Дуже не рекомендується планувати на цей день весілля. За прикметою, шлюб укладений в п’ятницю 13 не буде надійним та міцним.

Якщо ви думаєте змінити роботу, щоб уникнути неприємних наслідків, краще зробити це в будь-який інший день.

Сучасні повір`я стверджують, що комп’ютерні віруси в цей день стають особливо агресивними. Причому це дійсно так, адже безліч хакерів планують свої атаки саме на п’ятницю 13.

У п’ятницю 13 не рекомендується лягати в лікарню, а особливо проводити операції, оскільки ризик несприятливого результату значно збільшується.

Не веселіться! Веселощі, випивка та сміх можуть спровокувати нещастя!

Якщо у вас немає невідкладних справ – краще взагалі не виходити з дому.

Що не можна робити?

П’ятниця 13 вже багато років наводить на людей жах. Однак, подейкують, що всі біди криються в відношенні людей до цієї дати. Причиною невдач частіше стає самонавіювання та страх. Згідно з повір’ям у цей день не можна:

Перед сном не слід довго дивитися в дзеркало

Не варто починати нові справи

Не рекомендується міняти зачіску та стригти нігті

Краще не вживати лайливі слова, особливо «чорт» та «свиня»

У п’ятницю 13 не слід надягати одяг рожевого, коричневого та фіолетового кольору

Йти з роботи в цей день слід не озираючись

Якщо ви потрапили під дощ, прийшовши додому не сушіть парасольку відкритою

Особливу увагу в цей день слід приділити чорним кішкам, в п’ятницю 13 ця прикмета набирає особливої ​​сили

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