Переможниця третього сезону шоу «Х-фактор» AIDA Ніколайчук стала тріумфатором вокального конкурсу в Японіїі. Вона взяла участь у місцевому шоу Mozart і здобула перемогу над відомою японською співачкою Саєю Асакура (Saya Asakura), виконавши у змаганні пісню японською мовою!

AIDA Ніколайчук підкорила японців поєднанням ангельської зовнішності та кришталево чистого голосу на шоу Mozart. Суть цього вокального конкурсу в тому, щоб два виконавця змагалися між собою, виконуючи одну і ту ж пісню.

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Переможця обирає не суддівська комісія, яку можна дорікнути у суб’єктивності, а караоке-машина! Цей чудо – винахід не тільки зчитує правильність попадання у слова, як це роблять спрощені її версії для світового використання, а й фіксує чистоту звуку, гучність голосу, необхідні тембри, мелізми, субтони, вібрації та інші нюанси виконання.

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AIDA Ніколайчук не просто підкорила Асахі-ТВ своїм голосом, вона без акценту та помилок виконала пісню чужою для себе мовою, вибивши з боротьби за головний приз імениту східну артистку. Під час своєї участі в шоу команда співачки знімала все, що відбувається за лаштунками.

Незважаючи на те, що виступи оцінює виключно караоке-машина, шоу не позбавлене суддівської лінійки, до складу якої увійшли всесвітньо відомий скрипаль Taro Hakase, співачка Tomotaka Okamoto, актриса Anju Suzuki, продюсер і музикант Hyadain, телеведуча Maasa Takahashi і троє членів гурту «Kanjani- eight»- Shingo Murakami, Shota Yasuda, Tadayoshi Ookura.

Японські ЗМІ у захопленні! Про талант українки пишуть і говорять з усіх видань і телеканалів. Сама AIDA Ніколайчук тепер роздумує про запис пісні японською мовою. Однак, поки в планах у співачки випуск повністю англомовного альбому, для чого це восени артистка і запускає краудфандингову кампанію.