Сьогодні найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських записала гаряче відео для своїх фоловерів у соціальній мережі Instagram. Таким оригінальним чином співачка подякувала шанувальникам за відданість – аккаунт зірки налічує понад 2 мільйонів читачів.

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На відео співачка відверто танцює у сексуальному чорному вбранні і виконує пісню-звернення до своїх фоловерів.

«У Настены два миллиона-два милллиона. Я буду радовать вас и продолжать, чтобы ты хотел меня все время лайкать. За то, что оценили – всем большое спасибо. Спасибо всем большое, что не пролистали мимо», – співає Настя Каменських.

Сама придумала, сама сочинила, сама сняла и снялась☺️Чуть с опозданием, зато с подходом😂 А вам огромное спасибо ❤️❤️❤️ A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 1, 2017 at 10:39pm PDT

За словами зірки, ідея ролика належить їй.

«Сама придумала, сама вигадала, сама зняла і знялася. Трохи з запізненням, зате з підходом. А вам величезне спасибі», – підписала співачка своє відео в Instagram.

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