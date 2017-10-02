Сьогодні найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських записала гаряче відео для своїх фоловерів у соціальній мережі Instagram. Таким оригінальним чином співачка подякувала шанувальникам за відданість – аккаунт зірки налічує понад 2 мільйонів читачів.
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На відео співачка відверто танцює у сексуальному чорному вбранні і виконує пісню-звернення до своїх фоловерів.
«У Настены два миллиона-два милллиона. Я буду радовать вас и продолжать, чтобы ты хотел меня все время лайкать. За то, что оценили – всем большое спасибо. Спасибо всем большое, что не пролистали мимо», – співає Настя Каменських.
За словами зірки, ідея ролика належить їй.
«Сама придумала, сама вигадала, сама зняла і знялася. Трохи з запізненням, зате з підходом. А вам величезне спасибі», – підписала співачка своє відео в Instagram.