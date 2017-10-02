Сьогодні, 2 жовтня, своє 44-річчя відзначає Андрій Данилко. Привітати легендарного артиста поспішив і його колега з шоу «Х-фактор»-8 Олег Винник. Він записав відео з приємними словами та побажаннями для Данилка та навіть виконав для нього пісню.

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На честь дня народження Андрія Данилка, його колега з «Х-фактор»-8 Олег Винник записав відеопривітання. По дорозі з Маріуполя у Покровск, де сьогодні відбудеться концерт співака, він разом зі своєю командою сказали Андрію Данилку теплі слова.

«Андрію, я вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю тобі щастя, здоров’я, удачі, многая-многая літа. І від усього нашого прекрасного колективу – з днем ​​народження!», – сказав на відео Олег Винник.

Підкорювач жіночих сердець підготував подарунок для Андрія Данилка та заспівав святкову українську народну пісню «Многая літа».

Як це було – дивіться на ексклюзивному відео просто зараз!