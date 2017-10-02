Сьогодні, 2 жовтня, у легенди української сцени Андрія Данилка день народження! Комедійному акторові, співакові, композитору і судді «Х-фактор»-8 виповнюється 44 роки. STB.UA вирішив згадати про кілька найбільших досягнень великого артиста.
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Співак, без чиїх хітів не проходить жодне українське свято, сьогодні сам відзначає важливу дату – свій день народження. Андрію Данилку виповнилося 44 роки.
Про його нагороди, перемоги та всенародну любов можна говорити годинами. Ми вирішили пригадати декілька найяскравіших досягнень артиста та маловідомих факти з його біографії.
Сольний альбом Вєрки Сердючки «Ха-ра-шо!» став першим діамантовим диском в Україні, розпродавшись тиражем півмільйона примірників, а в еру розквіту піратства цю цифру можна сміливо множити на десять.
Андрій Данилко – перший український артист, який зібрав два аншлаги поспіль у «Лужниках» – найбільш місткий стадіон у Росії.
Звичайно важко забути його тріумф на Євробаченні-2007. Тоді британське видання The Guardian, назвало номер Вєрки Сердючки «кращою піснею, яка не виграла Євробачення». А минулого року «Dancing! Lasha Tumbai» був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.
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У Андрія Данилка найбільша кількість двійників по всьому світу серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.
У 2015 році Вєрка Сердючка блиснула у голлівудському блокбастері SPY в компанії Джейсона Стетхема, Джуда Лоу та Мелісси МакКарті.
Мало хто знає, що кілька років тому Андрій Данилко, як великий шанувальник, купив Роллс-Ройс Silver Shadow Фредді Меркьюрі.
Два роки поспіль (2016-2017 рр.) Андрій Данилко – суддя національного відбору Євробачення. Також він продовжує шукати найобдарованіших виконавців як член журі в шоу «Х-фактор».
У 2017 році після 4-х-річної паузи виступ Вєрки Сердючки на Atlas Weekend зібрав 100 000 глядачів.
Редакція сайту stb.ua вітає Андрія Данилка з днем народження і бажає, щоб все завжди було хо-ро-шо!