Для тих хто не знає, якого числа Гелловін 2017 ми підготували цей матеріал. У ньому ви дізнаєтеся не тільки дату Гелловіна, але і як цікаво провести це свято з друзями. Більше інформації про історію свята та головні атрибути – читайте в матеріалі.

Історія

Кельтське свято Гелловін або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначають щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Племена, які проживають на території сучасних Ірландії, Шотландії та Англії ділили рік на два сезони – зиму та літо, і 31 жовтня був останнім днем ​​року. Згідно з традиціями, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи проникали на землю. Для того, аби захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми. У 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом з ними і на сьогоднішній день з найбільшим розмахом Гелловін відзначають в США та Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк та Лос Анджелес.

Як відзначають Гелловін

В Україні свято відзначають порівняно недавно, але Гелловін вже встигли полюбити усі – від малого до великого. Найбільш активно його відзначає молодь. У нічних клубах вже традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси – на кращий костюм та на найстрашніший грим.

Відзначати свято можна і вдома – багато людей влаштовують вечірки, де дивляться страшні фільми і розповідають моторошні історії при світлі свічок.

Найпопулярніші костюми в Ніч на передодні Дня всіх святих – відьми, чорти, привиди, вампіри, а також негативні персонажі з мультиків та фільмів.

Останні роки, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада переодягнених у гелловінські костюми дітей та молодих людей можна зустріти навіть на вулиці.

Атрибути свята Гелловіну

Підготовка до Гелловіну починається задовго до самого свята. Люди, які відзначають свято, прикрашають свої квартири гарбузами, штучним павутинням, свічками і сухим листям. Традиційними кольорами свята вважаються помаранчевий і чорний. Атрибутику Гелловіна напередодні свята можна як зробити своїми руками, так і купити в будь-якому супермаркеті.

На Гелловін люди також готують запечені яблука з корицею, пироги, солодощі і прикрашають їх особливим чином – малюють глазур’ю прививід, павуків, павутиння.

За традицією, солодощі прийнято роздавати дітям, які ходять по домівках і вимовляють фразу “Trick or Treat” (Солодощі або шкода).

Не обійтися на Гелловін і без головного атрибуту свята – Світильника Джека, якого роблять з круглого гарбуза і ставлять всередину свічку.

Звідки з’явився Світильник Джека

Традиція вирізати страшне обличчя з гарбуза існує вже багато століть. Існує легенда про жадібного коваля і п’яницю Джека, який тричі обдурив диявола і виторгував собі довгі роки безтурботного життя, а також обіцянку не претендувати на його душу після смерті. Коли п’яниця помер, в рай його душа також не потрапила. Джек був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня, освітлюючи собі дорогу шматочком вугілля, який він поклав в порожню гарбузову головку. Таким чином Світильник Джека за кельтською традиціэю вважався ліхтарем, який допомагає душам знайти шлях до чистилища.

Зараз же вважається – якщо ліхтар з гарбуза у вигляді злого обличчя поставити на поріг свого будинку – він буде відганяти злих духів.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ