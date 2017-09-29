Суддя вокального шоу «Х-Фактор»-8 Олег Винник знову підтвердив звання найбільш затребуваного артиста України. Кумир мільйонів і підкорювач жіночих сердець зібрав три аншлаги у Миколаєві. Таке в історії головної сцени миколаївської області сталося вперше.

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У рамках Всеукраїнського туру «Моя душа…» Олег Винник дав три концерти у Миколаєві. Артист тричі відіграв повноцінну програму на 2,5 години, шість разів виходив на біс, тішачи миколаївців живим виконанням давно улюблених хітів, яскравим світломузикальним шоу і доброю, душевною атмосферою.

За словами адміністрації Будинку Культури, у якому виступав співак, це безпрецедентний випадок: вперше в історії вони приймають одного артиста три дні поспіль, та ще й з переповненими залами. Квитки на концерти Олега Винника були продані у найкоротші терміни, і судячи з відгуків у соцмережах, не всі бажаючі встигли їх купити.

Нагадаємо, що концертний тур Олега Винника «Моя душа…» триває. Найближчим часом феномен української естради відправиться з гастролями на схід України – до Маріуполя, Краматорську, Северодонецьку, потім виступить у центральних районах країни, а на початку грудня представить свою музичну програму в Білорусі.