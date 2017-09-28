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Коли День вчителя в Україні та як привітати педагога

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За традицією День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, наприклад, в цьому році педагоги будуть отримувати привітання першого числа. Дата свята встановлена відповідним Указом Президента України від 1994 року.

Напередодні цього свята в школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «День самоврядування», коли учні дають можливість перепочити своїм вчителям і самі проводять уроки.1__1308345037_0741Що подарувати  педагогу в цей день? Ми підготували топ-5 подарунків, які точно припадуть до душі вашому вчителеві.

Канцелярське приладдя

Гарний блокнот або ручка завжди будуть корисні та актуальні. Тільки пам’ятайте, що подарункова канцелярія повинна виглядати гідно.notebook-grafolila-font-family-01

Предмети для прикраси класної кімнати

Красива настільна лампа, оригінальна дошка для нотаток, настінний годинник або квіти в горщику будуть піднімати вчителю настрій на робочому місці.cork_board

Комп’ютерні аксесуари

У світі інформаційних технологій комп’ютерні аксесуари є прекрасним подарунком. Подаруйте педагогу флешку, забавний килимок для мишки або навушники.1311162487_smeshnye-besprovodnye-myshki-1

Подарунки за інтересами

Якщо ви дружите з учителем давно, то напевно знаєте, чим він захоплюється, яку музику і літературу любить. Тому книга, платівка улюбленого виконавця або квитки в театр стануть прекрасним подарунком.книга

Подарунок з гумором

Не варто дарувати вчителю гумового таргана або муху, можна обмежитися жартівливою періодичною системою з фотографією вчительки замість Менделєєва.8687e702-9fba-4391-a0bd-38179731385e

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