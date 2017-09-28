За традицією День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, наприклад, в цьому році педагоги будуть отримувати привітання першого числа. Дата свята встановлена відповідним Указом Президента України від 1994 року.

Напередодні цього свята в школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «День самоврядування», коли учні дають можливість перепочити своїм вчителям і самі проводять уроки. Що подарувати педагогу в цей день? Ми підготували топ-5 подарунків, які точно припадуть до душі вашому вчителеві.

Канцелярське приладдя

Гарний блокнот або ручка завжди будуть корисні та актуальні. Тільки пам’ятайте, що подарункова канцелярія повинна виглядати гідно.

Предмети для прикраси класної кімнати

Красива настільна лампа, оригінальна дошка для нотаток, настінний годинник або квіти в горщику будуть піднімати вчителю настрій на робочому місці.

Комп’ютерні аксесуари

У світі інформаційних технологій комп’ютерні аксесуари є прекрасним подарунком. Подаруйте педагогу флешку, забавний килимок для мишки або навушники.

Подарунки за інтересами

Якщо ви дружите з учителем давно, то напевно знаєте, чим він захоплюється, яку музику і літературу любить. Тому книга, платівка улюбленого виконавця або квитки в театр стануть прекрасним подарунком.

Подарунок з гумором

Не варто дарувати вчителю гумового таргана або муху, можна обмежитися жартівливою періодичною системою з фотографією вчительки замість Менделєєва.

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