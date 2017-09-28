Недороге вино в Україні зазвичай викликає багато сумнів у покупців. Але ми з цією думкою не згодні і представляємо вашій увазі добірку від редакції сайту stb.ua недорогих українських вин, які не поступаються італійським або французьким напоям.

Багато людей досі вважають, що справжнього поціновувача українські вина не вразять або навіть розчарують. Та й на полицях супермаркетів, переважно, стоять солодкі та кріплені вина, на яких довгі роки були зосереджені винороби. Сьогодні ж, ситуація почала змінюватися – до виробництва залучаються іноземні фахівці, винороби досвідченим шляхом перевіряють які сорти краще підійдуть під місцевий грунт. А виноградники, які висадили кілька років тому, зміцніли і готові давати плоди. Уже зараз в магазинах можна знайти дійсно якісні українські вина за доступною ціною.

Cotnar Gorobchiki – Rose

Безумовний хіт вже не першого літа – лінійка Закарпатської виноробні Cotnar – Gorobchiki. А особливо сухе Rose – вже стало невід’ємною частиною літніх вечірок. Свіже, ягідне вино вже не перший рік переможець сліпих дегустацій. Технологія виробництва відрізняється від класичного виготовлення рожевого вина (змішання білого і червоного). Щоб домогтися насиченого рубінового тону тут використовується розім’ятий виноград – мезга. Його залишають на 1,5 години, щоб фарбувальний пігмент розчинився у соку та надав вину характерний окрас.

Ціна – 70 грн.

Чізай – Черсегі

Не так давно виноробня Чизай випустила низку вин – Кошерні. Безумовна зірка лінійки – біле сухе вино Черсегі. Роблять його з унікального для України сорту винограду – Черсегі Фюсереш і ви навряд чи знайдете в нашій країні ще одне вино з цього сорту. Він характерний для Угорщини, а саме на кордоні з нею і вирощуються виноградники для виробництва. Смак складний, пряно-фруктовий, з легкою гіркуватістю та відчутними нотами абрикоса і вишні. Після першого ковтка у смаку виділяються прянощі, які одразу ж змінюються тоном меду з відчутною кислинкою.

Ціна – 93 грн.

Koblevo – Kaberne Reserved

Лінійка Koblevo reserve wine розроблена українськими виноробами під керівництвом і безпосередньою участю італійських фахівців. Виноград, для цієї лінійки – висаджений 10 років тому в спеціальному терруарі. Минулого року Kaberne Reserved гідно оцінили сомельє на професійних дегустаціях. У смаку вина – лісові ягоди та пікантні пряні нотки. Воно відмінно поєднується з м’ясними стравами.

Ціна – до 90 грн.

Виноробне господарство Князя П.Н. Трубецького – Князь Трубецькой витримане

Цей напій точно прийдеться до смаку справжнім поціновувачам сухих вин. Мерло, в поєднанні з Каберне-Совіньоном відмінно пом’якшує вино. Отримуємо – складний аромат, і м’який, але глибокий смак, що обволікає, з терпким і тривалим післясмаком. Легко відчуваються аромати ягід, чорносливу, прянощів та кави. Минулого року саме “Князь Трубецькой витримане” посіло перше місце на Kyiv Food and Wine Festival серед червоних вин.

Ціна – 160 грн.

Вина Гулієвих – Трамінер Select

Якщо ви тільки починаєте свій шлях поціновувача вина, рекомендуємо почати з сорту Трамінер – найсолодшого із сухих вин. Ви оціните його зрозумілий, відвертий смак і квіткові аромати. Дуже добре підходить для літніх вечорів та посиденьок з друзями після спекотного дня. Вино ненав’язливе, але при цьому ароматне і впізнаване.

Ціна – до 100 грн.

Shabo Classic – Rose

Забудьте все, що ви пам’ятаєте про вина Shabo, зараз вони роблять одні з найкращих українських вин. Останні роки на виноробні повністю оновили та переобладнали виробництво. Їх рожеве вино створено з добірного винограду сортів Піно-Нуар та Каберне-Совіньон. У його ароматі переважають відтінки полуниці та малини, а смак освіжаючий, з ягідно-фруктовими тонами і довгим післясмаком. Те, що потрібно для літнього вечора.

Ціна – 80 грн.

Колоніст – Одеське чорне

Перш за все хочеться сказати, що Одеське чорне – це український сорт винограду і ви навряд чи знайдете його ще десь. Виведений він з сортів Алікант буше і Каберне-Совіньон. Його точно оцінять любителі глибокого, соковитого смаку і гіркуватості. З кожним ковтком відчувається аромат чорносливу, шовковиці та димні нотки. Вино відмінно підійде для холодного вечора і зігріє своїм насиченим, теплим смаком.

Ціна – до 180 грн.

Grande Vallee – Піно Меньє Розе

Виноробня – зовсім нова на українському ринку, вона відкрилася лише кілька років тому, але їх вина вже встигли оцінити фахівці. Піно Меньє – дуже рідкісний сорт винограду, в основному, використовується у виробництві ігристих вин у Франції. Одразу ж хочеться відзначити приємний ніжно-рожевий чистий колір Піно Меньє Розе. Смак освіжаючий і гармонійний, з нотами червоних ягід та вершків. Ідеально доповнить страви з риби, м’які сири або десерти.

Ціна – 120 грн.

Французький бульвар – Брют

Відмінно передає атмосферу і особливий, вишуканий стиль шампанського. Його виготовляють з винограду сорту Совіньон, який витримується не менше року і купажується з молодими винами сортів Аліготе, Ркацителі та Фетяска. Яскравий квітково-персиковий аромат не вивітрюється з келиха, поки ви насолоджуєтеся напоєм, а кожен ковток супроводжує довгий фруктовий післясмак. Мабуть, найкращий вибір якщо хочеться отримати гарне ігристе, за відносно невеликі гроші.

Ціна – до 165 грн

Богдан Павлій – Ркацителі розе

Відмінний представник так званих “гаражних” виноробів, які зараз активно розвиваються в Україні. На таких виробництвах не готують “домашнє” вино за рецептом з ягід та цукру, а лише за технологіями, з використанням спеціального обладнання, проте в невеликому обсязі. Тому, аби придбати вино, його потрібно замовити конкретно у виробника, або знайти на винному фестивалі. Рожеве Ркацителі, яке виробляє Богдан Павлій зі Львова, вже не раз гідно оцінили і фахівці і любителі вина. Безумовно, сподобається любителям білого вина – воно легке з тонким відтінком квіткового меду.

У матеріалі використані фотографії з сайтів: dzvinko.com.ua, chizay.com, gulievwine.com, winestyle.ru, viva.ua, kolonist.com.ua, imgrum.org, fozzyshop.com.ua, winedummy.com.ua