«Charity chain» від Маші Єфросініної та Валерії Гуземи: зібрано майже 800 000 на лікування дітей

У травні дві красиві і стильні дівчини – ведуча «Сюрприз, сюрприз!» Маша Єфросініна та дизайнер ювелірних прикрас Валерія Гузема – запустили спільний проект. Це була колекція золотих ланцюжків «Charity chain» – усі гроші від її продажу йшли на благодійність. Вчора, 27 вересня, Маша і Валерія зібрали київських журналістів і основних клієнток «Charity chain» на прес-бранч в готелі Fairmont. Щоб розповісти, яка сума була виручена і куди буде спрямована.

Гостей дівчата зустрічали в тих самих прикрасах. Ланцюжки від ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry легко впізнати за спеціальними підвіскам-ключками з написами «Кохай», «Вір», «Ділися», «Молися», «Допомагай».

– Мені здається, ми знайшли правильне формулювання – це прикраси зі змістом, – ділиться Маша Єфросініна. – Проект задумувався, виходячи з двох головних завдань. По-перше, блага місія. По-друге, щоб він був легким і дуже красивим. У ньому немає напруги. Виключно краса, яка об’єднує. У нашому випадку вона об’єднує жінок. Всі дівчата, які придбали «Charity chain», носять наші прикраси і розуміють: вони зробили щось корисне.

Готуючись виголосити промову, Валерія Гузема помітно хвилювалася. Щиро зізналася: не очікувала такого успіху. Уже перша акція в рамках проекту завершилася збором близько 90 тисяч гривень! Продажі ланцюжків стартували з Інтернет-аукціону на сторінці Валерії в Інстаграм і саме стільки покупниця заплатила за унікальне намисто з п’ятьма діамантами. Потім вмить розлетілася перша партія ланцюжків з ключками. Всього ж їх було продано близько сотні. У присутності всіх гостей Валерія Гузема урочисто оголосила зібрану за час акції суму. Це 781 тисяча 500 гривень! Всі гроші передані благодійному фонду «Твоя опора». І будуть спрямовані на операції дітей з вадами серця.

– Адресна допомога – досить новий напрямок роботи фонду, – пояснює Маша Єфросініна, бувши попечителем фонду. – Коли ми зрозуміли, що за кілька місяців зібрали більше півмільйона гривень, зустрілися з Валерією Гуземою і головою фонду Валерією Татарчук. Щоб обговорити, куди конкретно ці гроші підуть. З інститутом імені Амосова ми співпрацюємо вже кілька років – закуповуємо ліки та обладнання. Але цього разу вирішили допомогти точечно.

Голова фонду Валерія Татарчук обережно підраховує: виручених грошей вистачить на 10-12 операцій маленьким пацієнтам. – Точно сказати зараз складно, це різні діти з різними проблемами, і їм потрібна різна допомога, – пояснює вона. – Двоє вже були успішно прооперовані. Інших зараз готують до хірургічного втручання. Все це – діти воїнів АТО, з малозабезпечених сімей, сироти.

Гості прес-бранча зізнавалися: саме можливість «купуючи, допомагати» перетворює ланцюжки на улюблені прикраси.

– Коли робиш добре комусь, ти щасливіший, ніж коли добре тобі, – каже ведуча проекту «Зважені та щасливі»-7 Аніта Луценко. – Тому я придбала відразу два ланцюжки.

– Ініціатива Маші і Валерії стала настільки популярною! Люди відразу визначають, що на мені за прикраси, – зізнається телеведуча Тетяна Терехова. – Так і кажуть: «О, це ж Charity chain!».

– Знаєте, спочатку ми з Валерією переймалися, – підсумовує Маша Єфросініна. – Прикраси зроблені з золота високої проби, тобто вони недешеві. Але всі дівчата, які купували ці ланцюжки, потім говорили: «Ношу не знімаючи». І це для нас найкращий комплімент.

На цьому благодійні продажі Charity Chain не закінчуються! Можна придбати прикрасу з такими важливими словами, як Help, believe, Love, Share і Pray і допомогти дитячому серцю битися!